Opinió
Desinformació i mentides
Un dels pilars per a mantenir una societat activa, sana, participativa i crítica és tenir accés a informacions veraces, objectives i fiables. Poder confiar es imprescindible en les nostres relacions amb els altres i en l’àmbit de les informacions que ens arriben, siguin comunicacions verbals o escrites, telemàtiques o personals. Però amb la proliferació i la facilitat d’accedir qualsevol persona a múltiples mitjans, com xarxes socials, i altres plataformes de comunicació, s’han desdibuixat fins a límits preocupants les línies, èticament necessàries, del respecte a la veritat i la bondat. Maliciosament, es propaguen mentides vestides de veritat, es tergiversen dades, es manipulen fets i es difonen suposades informacions que no responen a la veritat ni a la bondat. I la major part de la ciutadania quedem a mercè d’aquestes manipulacions que, finalment, provoquen desconfiança, desconcert i desànim, contemplant la manca de controls i de càstig de les informacions falses, sovint fetes des de l’anonimat.
Caldrà reaccionar col·lectivament per evitar compartir informacions sense verificar-les, per apreciar més la veritat i la integritat que l’espectacle, per valorar més els continguts que les formes, i al mateix temps fomentar el pensament crític. No fer res respecte a aquesta greu epidèmia social, sigui per indiferència, sigui per comoditat o menfotisme, contribueix a deixar camp lliure a mentiders i manipuladors, que amb mitges veritats, o simplement mentides, creen confusió, divisió i promouen el cinisme. Hem vist en els últims anys, tot i que des de sempre ha existit aquest problema, com s’han utilitzat enganys per guanyar suports i per desacreditar adversaris, tant en el terreny social com en el polític o religiós, circumstància que posa de manifest l’absència de mecanismes efectius de control per exigir responsabilitats als mentiders i manipuladors.
Hi ha persones que posen en qüestió la línia divisòria entre veritat i mentida, però el sentit comú, el criteri de la bona gent, la necessitat de saber destriar la bondat de la malícia i el bé del mal, en ordre a una convivència pacífica i justa, són elements ètics irrenunciables.
Hem d’impedir que la falsedat es normalitzi en la nostra societat, començant des de la persona més petita fins a les persones que ocupen les més altes responsabilitats en els diferents àmbits, perquè en tot temps i lloc hem d’exigir veracitat i responsabilitat. La tecnologia sense ètica és un greu problema i una amenaça per a la convivència, i els governs han d’involucrar-se exigint als gegants digitals que prioritzin la veritat. I tots els mitjans de comunicació haurien de deixar de banda la propaganda fàcil i han de contrastar degudament les seves informacions, amb honestedat. Sense la veritat no hi pot haver justícia, ni pot haver-hi llibertat. La mentida no s’ha de consentir i la veritat no és negociable. És imprescindible marginar les informacions enganyoses, desemmascarar els que les promouen i difondre el respecte per la veritat i la bondat en benefici de tota la societat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Comencen les obres del pont sobre el riu Ter que unirà Bescanó i Sant Gregori
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona