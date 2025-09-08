Opinió
Multituds solitàries com a símptoma
Potser és una percepció, però cada vegada és més compartida per més analistes, i a la vegada silenciada per no crear més alarma social de la que ja hi ha. Semblaria com si fruit d’un encadenament de fets, estigués emergint un carpe diem generalitzat a través de grans esdeveniments amb multituds solitàries (que no solidàries, per més que alguns es venguin així).
També pot ser que aquest carpe diem estigui alimentat per l’anomenada síndrome de Ehrlick (com la successió d’imponderables a què hem de fer front i digerir, són de tant abast i es donen tan ràpids, provocant-nos tanta impotència i ansietat, que és preferible desconnectar, no voler saber res i que passi el que hagi de passar). Òbviament, si tothom fes això, el que hagi de passar, passarà i més ràpidament encara. Però així estan les coses...
Sigui com sigui, aquest 2025 apunta maneres, i albira símptoma de moviments tectònics importants. Les enquestes ja ho apunten. La part més visible d’aquest malestar seria la proliferació de festivals i raves, dels que ja escrivia farà un mes en aquest mateix Diari. Certament es podrà dir que això involucra més als joves i és/era estiu. Però potser hi ha més remor de fons, doncs durant el dia els no tan joves i molts adults, no es queden enrere: aquest estiu marcarà un abans i un després en el negoci dels festivals, de les curses i trails, de la invasió de muntanyes i espais naturals, de cales plenes de vaixells, de platges a vessar, etc. Hi ha hagut dies a la Costa Brava que no es podien trobar vaixells per llogar, i a l’Aneto i altres cims (Puigmal, Pedraforca, Pica d’Estats, etc.), hi havia cua per pujar o baixar. La fugida cap al mar i la muntanya continua augmentant, i ja no es pot explicar com a explosió postpandèmia, ja que queda lluny. Les institucions són incapaces de posar fronteres al camp (la muntanya o la platja), ja que a la vegada atien la fugida. Ja els va bé el carpe diem, però no saben el que estan alimentant: l’ou de la serp.
Aquest any s’està donant també un fenomen poc estudiat pels analistes, tots molt entretinguts amb els incendis forestals i els incendis polítics... Em refereixo als decomissos de marihuana. I perquè l’alcohol és legal, que si no... Que hi ha gent que consumeix queda clar, que hi ha un mercat com sempre hi ha hagut està clar, que aquest mercat ha crescut des de la pandèmia, també, ara bé, d’això a pensar que només hi ha una causa, el simple esbarjo desenfrenat, hi ha un gran espai de reflexió a fer.
Pel que sembla es donen situacions i comportaments socials que Elias Canetti i Hannah Arendt ja fa anys, en el període d’entreguerres i abans i després de la Segona Guerra Mundial, ja van definir.
Aquestes concentracions de desenes (centenars, en alguns casos) de milers de persones en festivals, de milers i milers de persones en curses, de centenars de persones en cims del Pirineu i en barques a cales impossibles, podrien ser el símptoma i l’escapada d’una societat i d’un sistema, aparentment liberal, però en el fons repressiu, que no permet ni la realització personal ni col·lectiva, i que ofereix aquests canals per evadir-se. Però segons Canetti i Arendt, això prefigura l’adveniment d’estructures, governs i polítiques cada vegada més autoritàries. Fixem-nos com els joves ja no són la nova saba i l’alternativa al Sistema. Poden ser la impugnació del Sistema com a reacció, reaccionària, per rebentar, no per transformar. Ja no confien en les generacions anteriors siguin d’«esquerres» o de dretes. Rebentar, perquè algú posi ordre... Ens ho hem buscat a pols, amb tanta política de campanar, tant fer veure que fem, batalletes tribals i discursos i lleis woke.
Molt probablement, la raó de fons de molts dels símptomes que apuntem sigui que cada vegada hi ha més gent que sospita, d’una manera sentida, però no manifestada, que «així» no poden continuar vivint i que la impotència que suporten individualment l’han de compartir. Però com que els canals polítics de la protesta no funcionen (i no s’ha deixat que funcionin) i qui hauria de protestar està col·lapsat o venut, aquest compartir es fa en forma de multitud solitària (afavorida encara més per les xarxes socials, amb un miratge de participació digital).
Però les multituds solitàries, segons Canetti i Arendt, són el germen de les tiranies, l’aïllament dels individus és el millor caldo de cultiu del feixisme, l’atomització social i tribal (per les xarxes), la millor drecera per la suma zero i la recerca d’ordre.
Conclusió. No ens queixem tant per les aglomeracions i l’incivisme, ja que són vies de «soltar vapor», que d’altra manera tindrien una expressió social i política que ja ens agradaria saber com serien rebudes pel respectable establishment polític català. I que no es queixin les institucions del carpe diem, ja que gràcies a aquest, poden continuar fent càlculs electorals per a les pròximes eleccions. Però tot va molt de pressa i molt em temo que passaran moltes coses abans de les pròximes eleccions. Estem davant de moviments tectònics socials i d’una emergència social que no ens estem prenent seriosament, sigui l’habitatge, Rodalies, el turisme o la immigració. Sense oblidar el poder adquisitiu minvant. Per tant, menys escarafalls amb els «mèrits» de l’extrema dreta, quan el gruix del que fa aquesta és simplement passar el rasclet. Atribuir a l’extrema dreta el seu creixement és desviar l’atenció sobre el que estem fent malament i no voler corregir-ho.
