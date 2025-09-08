Opinió
Una ratlla damunt la sorra
L’any 1919, després de la Primera Guerra Mundial, el Tractat de Versalles va establir l’anomenat «sistema de mandats», tutelat per la Societat de Nacions, per tal d’administrar les antigues colònies dels imperis turc i alemany. No hi ha millor descripció d’aquell invent catastròfic que l’hilarant capítol de la novel·la Bella del Senyor, d’Albert Cohen, en el qual es descriu com un dels protagonistes, Adrien Deume, funcionari de pa sucat amb oli de la Societat de Nacions, malmena els dossiers de diferents mandats, entre ells el de Palestina.
El 1945, amb la fi de la Segona Guerra Mundial, els mandats -rebatejats «territoris sota fideïcomís»-, van quedar sota la supervisió del Consell d’Administració Fiduciària, o de Tutela de les nounades Nacions Unides, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament progressiu d’aquests territoris cap a la independència.
Més de cent anys després de la seva suposada defunció, els gemecs d’agonia del difunt Imperi Otomà encara continuen. Tal com també succeeix, per cert, amb les despulles d’un altre il·lustre cadàver, l’imperi austrohongarès, la indigesta deglució del qual per part de Stalin enllaça clarament amb l’actual política expansionista de Moscou a Europa. Sovint els imperis són de mal enterrar.
La dissortada història del mandat britànic de Palestina és una acumulació de calamitats fins que la impotència va dur els britànics a posar fi al fideïcomís, escenificat amb l’aprovació el 29 de novembre de 1947 de la resolució 181 de l’ONU sobre la partició de Palestina, que va donar lloc al naixement de l’Estat d’Israel, i a una escalada de guerres i tragèdies prou coneguda, que té el seu penúltim acte en l’actual tragèdia de la Franja de Gaza.
Fa uns dies es va conèixer el pla del president Trump per a Gaza conegut com a Great trust, que proposa la creació d’un fideïcomís en la Franja, per almenys deu anys, sota administració de Washington. El full de ruta inclou «reubicacions voluntàries» de la població; no és clar si contempla també la confiscació de propietats, prohibida per la legalitat internacional. A llarg termini, preveu que la Franja de Gaza sigui governada per una entitat palestina «reformada i desradicalitzada», tot mantenint una significativa presència militar israeliana.
El 1994, el Consell de Seguretat de l’ONU va posar fi a l’últim fideïcomís -l’arxipèlag de Palau, en el Pacífic, administrat fins aleshores pels Estats Units-, procedint a suspendre, tot seguit, les activitats del Consell de Tutela, atesa la inexistència de més territoris en fideïcomís. No obstant això, encara que mancat de funcions, el Consell d’Administració Fiduciària encara existeix legalment, perquè per a suprimir-lo, caldria la reforma -en la pràctica impossible pel bloqueig de les grans potències- de la Carta de les Nacions Unides.
La sala del Consell de Tutela es troba a la meitat del llarg passadís -decorat amb un enorme tapís que reprodueix el Guernica de Picasso- que uneix l’hemicicle de l’Assemblea General amb l’edifici de la Secretaria de l’ONU. Al llindar de l’icònic prisma de cristall dissenyat pels arquitectes Niemeyer i Le Corbusier, just davant de la sala del Consell de Seguretat s’hi pot veure una reproducció del primer acord internacional de la Història, el tractat de Kadesh, una ciutat situada prop de l’actual frontera de Síria amb el Líban, tot i que hi ha arqueòlegs que la ubiquen a Gaza. És un tractat de pau, signat al voltant del 1259 aC pel faraó Ramsès II i el rei dels hitites Hattusili III.
Mancada de funcions des de fa trenta anys, la sala del Consell de Tutela ha estat utilitzada per a acollir reunions d’altres organismes de l’ONU. Pretendrà l’administració Trump ressuscitar el Consell de Tutela per a gestionar el nou fideïcomís de Gaza? No s’ha explicat; però seria sorprenent que mentre s’impulsa la dissolució de l’actual ordre internacional i el sistema de Nacions Unides, es procedís simultàniament a la reanimació d’un zombi jurídic com el Consell de Tutela de l’ONU.
Hi ha un ampli consens entre els especialistes a valorar negativament l’experiència històrica del sistema de fideïcomisos. El mandat de Palestina va ser establert l’any 1920, encara que el seu origen el trobem a l’Acord Sykes-Picot, ordit en secret per la Gran Bretanya i França el 1916, en plena Primera Guerra Mundial, per a repartir-se les despulles de l’agonitzant Imperi Otomà. El títol del llibre de l’historiador James Barr sobre l’acord és prou eloqüent: A line in the Sand -Una línia sobre la sorra-. El mandat britànic de Palestina, no tan sols no va resoldre cap dels problemes existents, sinó que en va crear altres de nous, més insolubles encara. No hi ha gaires raons per a pensar que un nou fideïcomís pugui millorar l’anterior. De vegades no és mala idea repassar la Història. Si més no per a deixar de seguir traçant ratlles damunt la sorra. Són fàcils de fer, però tenen l’inconvenient que el vent acostuma a endur-se-les en un no res.
