Opinió
La vida de les àvies i avis
Escric aquest article el divendres dia 5, últim dia laborable de la setmana per a gran part de la població treballadora (no tota, ni molt menys, i basta pensar en els sectors del comerç i de la restauració), i serà llegit el dilluns 8, dia en què comença el curs escolar a Catalunya per a l’alumnat d’infantil, primària i ESO. Tenen «més sort», els que cursen Batxillerat o Formació Professional, que inicien la seva activitat el divendres 12 (un dia una mica rar per a iniciar un curs no els sembla?
Acaba, doncs, una setmana que ha estat d’intensa activitat per a bona part d’àvies i avis. I de quin tipus? Ningú dubta que es tracta de la cura de les netes i els nets, ja que, excepte algunes excepcions, la major part dels seus progenitors no han aconseguit «col·locar-los» en activitats extraescolars, que d’altra banda sabem que tenen un cost que moltes famílies no poden permetre’s si no són posades en marxa des del sector públic i amb preus reduïts.
Em diran que els que ja estan jubilats, laboralment parlant, o els que s’han dedicat a la llar familiar, un treball com qualsevol altre, però amb la «particularitat» de no estar retribuït, tenen tot el temps del món per a tenir cura dels petits, i a més afegiran que ho fan amb tot l’afecte del món. És a dir, que no hi ha res més de què parlar.
Discrepo respectuosament. Ningú dubta de l’afecte que tenim (m’incloc com a jubilat, encara que per raons de distància geogràfica només tinc contacte ocasional amb ells) a les netes i els nets, i molt més quan podem parlar i jugar amb oblit de totes aquelles «regles» que han posat els seus pares i mares i que recorden quan els deixen a casa: no menjar galetes, no veure (o molt poc) la televisió, no usar (o molt poc) l’ordinador, etc., sabent com saben que en poques ocasions es compliran realment. Encara recordo alguna reprimenda que ens vam guanyar quan van fer una cosa «prohibida» i després, inconscientment però amb molta alegria, els meus nets i netes ho explicaven als seus pares.
Seguim amb la meva respectuosa discrepància. Durant les vacances d’agost, i justament en uns dies que estava jugant amb les meves netes i tenint present una planificació horària per a saber quan portar-les al col·legi (no era en absolut necessari, però els agradava) i recollir-les després de les seves activitats extraescolars, alguna cosa que no ens costava en absolut perquè ho fèiem de forma totalment voluntària i sense cap imposició dels seus progenitors, vaig llegir un article a la premsa espanyola en el qual es recollien declaracions d’àvies i avis que manifestaven que no volien cuidar de manera obligatòria, és a dir no voluntària, als seus nets i netes, i que volien dedicar bona part del seu temps de jubilació a les activitats que els agradaven.
Suposo que els que són del parer que els avis i àvies estan disponibles en tot moment i a qualsevol hora (sí, fins i tot a primera hora del matí per a recollir-los a casa dels seus fills o filles i portar-los al col·legi, i també per a recollir-los a l’hora que finalitzin les activitats extraescolars) diran que no hi ha cap motiu perquè es queixin, perquè ja han treballat i ja han gaudit, en el seu cas, de tot allò que els interessava durant la seva vida «activa» (perquè, sí, ara alguns diuen que estem en l’edat «passiva»).
«Volen, voluntàriament i sense cap imposició, combinar la seva vida pròpia amb la cura de menors si fos necessari»
I, novament, discrepo, i no tan respectuosament. En el gimnàs al qual vaig de manera regular, hi ha gran quantitat de persones que són de la meva mateixa edat, i en molts casos més grans, que de manera metòdica i ordenada assisteixen a les classes de les diverses activitats que es duen a terme, i per cert hi ha majoria de dones que d’homes.
En les tertúlies que solen organitzar-se en cafeteries, la presència femenina, de senyores d’edat avançada, és majoritària. Quan anem a una exposició, els puc assegurar que més del mateix, i no diguem quan anem al cinema. I aquests avis i àvies estimen menys als seus nets i netes? En absolut, tot el contrari, ja que volen, voluntàriament i sense cap mena d’imposició, combinar la seva vida pròpia amb la cura de menors si fos necessari.
És a dir, si em permeten utilitzar un terme propi de l’àmbit laboral (estic jubilat, però continuo estudiant, i tractant d’aprendre) hi ha un «treball a temps parcial», però que no és laboral perquè no hi ha remuneració (i l’emocional és important certament, però no és econòmica).
En definitiva, crec que quan els avis i àvies que són seguidors del Diari llegeixin avui aquest article, ho faran de manera molt més tranquil·la (almenys bona part d’ells i elles) que durant la setmana anterior.
I recordin, la vida pròpia dels majors no acaba amb la jubilació.
