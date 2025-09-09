Opinió
Déu meu, déu meu, perquè m’heu abandonat
Quan es publiqui aquest article, ja s’haurà inaugurat el macromural sobre el genocidi de Gaza pintat per l’incombustible Llorenç Carreras i jo mateix. Aquesta obra pictòrica ha rebut la inspiració del llibre de la Cristina Mas (Palestina des de dins) i ha estat patrocinada per l’Ateneu Republicà de Bescanó.
Sembla mentida que un poble que ha patit tant no hagi après de la història i ara utilitzi la seva experiència, no per rectificar sinó per a executar amb precisió científica, una neteja ètnica i un genocidi perfectament programat, digne dels horrors més espantosos que es varen perpetrar durant el segle XX.
Els jueus, que es consideren el poble elegit per Déu, han estat una nació històricament estigmatitzada, que ha hagut de sobreposar-se a contínues expulsions, èxodes, matances, guetos…, la seva capital Jerusalem ha estat arrasada per diferents imperis diverses vegades i els seus habitants, quan no han estat sacrificats, han estat expulsats de la seva terra o venuts com a esclaus.
Palestina ha estat conquerida pels assiris, babilonis, grecs, sassànides, egipcis, romans, àrabs, l’imperi otomà i finalment pels britànics el 1917. Des d’un punt de vista religiós, els jueus, que també són els creadors del monoteisme, han estat perseguits implacablement per les altres religions que veuen de les seves fonts, el cristianisme i l’Islam.
A banda del seu propi país, al llarg de la història, comunitats jueves han estat expulsades d’Anglaterra, França, Ducat de Milà, Espanya, Portugal, Estats Pontificis, països àrabs i, en temps del nazisme a Alemanya, no foren foragitats formalment però, una cosa pitjor, patiren l’holocaust.
El nomadisme obligat dels jueus al llarg de la història, els convertí en uns autèntics cosmopolites ciutadans del món. A la primera part del segle XX, decideixen tornar a la casa del pare i es troben que en aquelles terres hi viu una altra gent que professa majoritàriament, tant en el que ells consideren la terra promesa, com en els països veïns, la religió musulmana.
Des d’aleshores el conflicte està servit, tant jueus com palestins tenen la mateixa filosofia, des del riu fins al mar això és casa nostra i l’altra comunitat sobra i ha de ser expulsada o directament exterminada. La no acceptació de la solució dels dos estats proposada per l’ONU l’any 1947, condemnà als palestins, abandonats pels seus veïns àrabs que els varen enganyar després de la II Guerra Mundial i darrerament, per Rússia, Xina, l’Índia…, a patir una neteja ètnica/genocidi, impulsada per un antic David que s’ha convertit en un autèntic Goliat, que és temut per la seva enorme potència militar, per tots els països que en principi podrien tenir alguna objecció a l’actual política israeliana.
L’acció inconscient perpetrada per Hamàs el 7 d’octubre de 2023, del qual algun dia algú haurà de demanar responsabilitats, penetrant a Israel, atacant alguns pobles i a participants d’un festival de música per la Pau que acabà amb un balanç de 1200 israelians morts i 251 segrestats, despertà a la bèstia que, com si li haguessin donat una puntada de peu allà on fa més mal, s’ha revoltat de la forma més violenta. Amb gairebé 3 anys ha destruït la major part de l’antiga terra dels filisteus i ha condemnat als seus 2 milions d’habitants a morir de fam o sota les bombes. Des d’aquesta tribuna, a l’inici del conflicte vàrem demanar als israelians que, apel·lant a la seva tradició, no anessin més enllà d’aplicar la llei del talió però, a hores d’ara el nombre de morts ja s’apropa als 80 mil i els ferits són centenars de milers.
Des de la mateixa proclamació de l’estat jueu l’any 1948, sempre amb el suport incondicional del primo de Zumosol, Israel ha anat empenyent als palestins fora les seves fronteres. Primer fou la Nakba que expulsà d’una tacada a 700.000 palestins fora del país, fins a les guerres contra Egipte, Síria, Líban, la creació massiva de nous assentaments a Cisjordània…, fins a arribar a la que sembla és, en terminologia genuïnament nazi, la solució final, l’expulsió o extermini definitiva dels palestins de la seva terra.
Per evitar entrebancs, els líders moderats d’ambdues bandes han estat assassinats (Annuar El Sadat i Yitzhak Rabin per posar dos exemples) i ara fins i tot els radicals palestins, o els líders de la comunitat Houthi del Iemen, els dirigents de Hezbollah al Líban o la cúpula militar persa.
El Moviment de Resistència Islàmic més conegut pel seu acrònim (Hamàs) va ser si no creat, almenys sí potenciat per l’estat d’Israel per contrarestar a l’Organització per a l’Alliberament de Palestina. Va guanyar les eleccions a la Franja de Gaza l’any 2006 i des d’aleshores ocupa el poder en aquest territori sense haver convocat cap més elecció.
Ara mateix, sembla que el Tsahal ha començat l’ofensiva final conquerint la capital de la Franja. A Israel hi ha hagut algunes protestes però la majoria de la població calla i el govern de Netanyahu probablement guanyaria unes noves eleccions. En el món a nivell diplomàtic, també es deixa fer, ni Israel ha patit cap sanció, ni l’han fet fora de cap organització internacional i els seus esportistes/equips, poden competir arreu, amb plena normalitat, per exemple a la Vuelta a España.
Amb tots els seus defectes, la vella Europa és qui més s’ha manifestat contra el genocidi, també estudiants americans, hi ha hagut protestes a la Biennal de Venècia i aquesta flotilla que ha sortit de Barcelona amb molta empenta, però que no sabem si arribarà gaire lluny.
Havia estat un incondicional dels jueus, he estat a Dachau i a Mauthausen, soc un admirador d’Einstein, Spinoza, Marx, Freud, Walter Benjamin…, vaig col·laborar amb Josep Tarrés en els inicis de la recuperació d’El Call i amb en Nani Rocas en la seva dèria per la Càbala, però això d’ara és indefensable.
Jahvè va abandonar els seus en la llarga nit de l’holocaust, Al·là ha deixat ara tirats als palestins que es formulen una pregunta que ja es va fer Jesucrist, el més gran jueu dels jueus, a la creu: Déu meu, Déu meu, perquè m’heu abandonat.
