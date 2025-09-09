Opinió
Una hipòcrita encaixada de mans
Una encaixada de mans és un gest per mitjà del qual s’estreny la mà d’una altra persona amb la pròpia en senyal de salutació (Espinal, M. Teresa: Diccionari de sinònims de frases fetes).
Començar amb una referència a la paremiologia catalana ajuda a copsar l’abast de la trobada de dimarts passat a Brussel·les entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. Les imatges difoses mostren a l’actual president de la Generalitat content i satisfet i l’expresident fugit de la justícia en una postura incòmode i un somriure exagerat. És interessant observar que l’encaixada de mans, amb el dit índex de Puigdemont clavat sobre la mà de Salvador Illa s’assembla a una grapada, i evidencia qui tenia la paella pel mànec.
L’ambient de confiança i benvinguda de l’encontre s’esvairia aviat amb l’actitud de Puigdemont que palesava la hipocresia de la rebuda cordial. Així, va escriure: «Aquesta tarda he estat rebut pel president Salvador Illa a la Delegació de la Generalitat de Catalunya davant de la Unió Europea. Li agraeixo l’amabilitat i la conversa. En situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s’hauria hagut de produir fa molts mesos i no pas a Brussel·les, sinó al Palau de la Generalitat de Catalunya, a la capital de Catalunya. Avui ha tornat a quedar clar que no vivim en una situació de normalitat».
Era la resposta a Illa que havia emmarcat la trobada en la ronda de contactes «amb la resta d’expresidents de la Generalitat de Catalunya», i destacava que «el diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya continuï avançant. Avui en donem un bon exemple».
Algunes ànimes de càntir han volgut veure la reunió com una mena «d’amnistia política» amb el reconeixement de la rellevància de Puigdemont, però no hi amnistia de cap tipus si segueix la negativa dels jutges a aplicar la llei.
Tot plegat va ser una escenificació, en el cas de Salvador Illa, per l’encàrrec d’establir ponts amb el govern de Madrid i, en el cas de Puigdemont, per la necessitat de resoldre la seva situació personal amb la tornada a Catalunya sense el temor de ser detingut.
Per això, l’home de Waterloo comunicava l’endemà a l’executiva de Junts que en la reunió no s’havia parlat dels pressupostos, ni catalans ni espanyols, i que a la tardor haurien de prendre decisions sobre si continuaven amb el suport al govern espanyol.
De fet, l’opció dependrà de l’evolució de les expectatives electorals de Junts. Si no es veu la possibilitat d’aturar la sagnia de votants que optaran per l’Aliança Catalana de Sílvia Orriols, aleshores s’estriparan les cartes amb el govern de Pedro Sánchez i s’abandonarà el pactisme pragmàtic que, entre altres, representava un decebut Jaume Giró abans de tocar el pirandó.
Vet aquí la qüestió.
Subscriu-te per seguir llegint
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos