Javi Salamero
La il·lusió del primer dia
Diuen que la il·lusió en el procés, satisfà més que la consecució de la fita. Puc assegurar, després de setze anys com a docent, que el primer dia de curs és especial, diferent, únic i sublim. A les aules, prèviament decorades i ambientades, sempre amb silenci per les tutores, es respira la perfecció d’algú que vol agradar als seus alumnes: els missatges de benvinguda, el material nou, les catifes per fer la rotllana, els càrrecs, els penjadors, les agendes... tot allò tangible es barreja amb l’emocional: les abraçades, els petons, les paraules boniques, els somriures… tot plegat construint un escenari on l’entorn convidi a la convivència i el plaer d’aprendre nous coneixements.
Als mestres, un relat de vacances dels nostres alumnes, un «com he trobat a faltar l’escola», una mirada de complicitat de l’aprenent ens fa oblidar les limitacions, necessitats i urgències que té, actualment, l’ensenyament públic i que condiciona negativament la nostra tasca docent.
Però només és un oblit momentani. Quan t’allunyes de l’aula i dels teus alumnes, tens una visió global de la realitat. Comences a ser conscient del que influeix en els resultats educatius i no pots controlar. Tot i els esforços de la consellera Niubó per reduir les ràtios amb més professionals, el cert és que aquest curs ha augmentat notablement l’escolarització. Que els recursos humans, materials i pedagògics per atendre la diversitat de l’alumnat milloren però encara són insuficients per fer d’un centre educatiu una escola inclusiva que vetlli per l’oportunitat d’aprenentatge de totes les persones independentment de les seves capacitats, de la seva condició social o cultural, religió, diversitat sexual o identitat de gènere.
El gran repte d’aquest curs és canviar la integració (l’atenció a tot l’alumnat en un marc inclusiu) per la inclusió adaptant el sistema educatiu a la diversitat des de l’acceptació a la diferència com a trets essencials dels éssers humans amb un model que pugui identificar les barreres per a l’aprenentatge, la socialització i la participació activa de l’alumnat per tal de mitigar i en el millor dels casos eliminar… les dificultats, evidentment.
Per aquest acompanyament, cal voluntat política i sensibilitat pressupostària per moure el fons públic en benefici de l’escola pública. Catalunya destina menys del 4% del PIB a educació. Una quantitat per sota del 6% recomanat per l’OCDE.
Que el curs passat arribessin als centres panells digitals de 86 polsades a dojo i aquest curs s’engegui una campanya «menys pantalla i més vida» en el marc del Pla de digitalització responsable retirant els panells d’aules d’Educació Infantil, fa dubtar del criteri, les prioritats i el pla estratègic en aquest concepte amb diners públics. Almenys promou una reflexió crec.
Concentrem els esforços en allò que és urgent i necessari. El benestar de les nenes i nens que fan de l’escola pública una llar és innegociable. Un procés d’aprenentatge que garanteixi l’èxit d’oportunitats a aquests, també hauria de ser un imperatiu. Cal recordar que la responsabilitat d’ensenyar també inclou construir persones de bé, amb esperit crític i capaces de formar-ne una societat tolerant, productiva, sensible, eficient i solidària. Pensem-hi!
La resta és només important: el dèficit en infraestructures (seguim en barracons), el desgavell estiuenc de l’estabilització de plantilles, la congelació de salaris, l’escolta activa als sindicats, la supervivència de l’escola rural, el retorn dels estadis (sexennis), les baixes en bloc dels equips directius dels centres, l’adjudicació de nomenaments… són «situacions a resoldre» en funció de la voluntat d’acords del departament. Un soroll que quan comença el curs es deixa de banda per tal d’atendre el dia a dia.
Mentrestant, seguirem educant des del cor per tal que els nostres alumnes puguin deixar anar els seus bons sentiments i emocions. Seguirem estirant amb mà de mestre per mostrar que l’esforç és un valor inherent als que creuen en l’ensenyament públic. Seguirem creant coneixement per enriquir les ments al nostre centre educatiu deixant de banda les pors i inseguretats que et provoquen un nou curs. Això sí, amb l’ànim, la fe, l’esperança i la il·lusió del primer dia per emplenar els nostres records de somriures i estimades. Bona tornada i bon curs!
