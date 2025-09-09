Opinió
Raimon Trujillo-Coris Rotllan i Marc Lemonche-Coll
Orgullosos de fer balanç
Ara fa uns mesos, des de Bèlgica, el President Carles Puigdemont va compartir uns minuts amb uns afiliats per debatre sobre la responsabilitat individual i col·lectiva de contrastar els missatges polítics que rebem. Això també es pot aplicar als balanços de final de curs polític que els partits utilitzem per passar comptes de les accions realitzades, ja sigui al Parlament de Catalunya, al Congreso o a l’àmbit municipal.
Des de Junts per Catalunya hem fet l’exercici d’avaluar els darrers mesos d’activitat política amb el convenciment que s’ha realitzat una oposició que fiscalitza uns governs que no estan a l’alçada -ni el de Salvador Illa, ni el de Pedro Sánchez- i que s’han presentat propostes alineades amb els interessos de la ciutadania: competències en immigració, la persecució de les ocupacions o la fiscalització del padró, per exemple. Tot això, malgrat el boicot del tripartit PSC-ERC-Comuns al Parlament i la paràlisi PSOE-Sumar-ERC a Espanya.
En aquest sentit, la força municipal de Junts per Catalunya ha tornat a demostrar la seva capacitat de defensar, alhora, els interessos municipals i els nacionals. Dies enrere, l’alcalde de Figueres manava pressa per a modificar el Codi Penal per a combatre la delinqüència enquistada, el batlle de Calella denunciava l’ús inadequat de l’empadronament o els regidors de Junts de Palamós a l’oposició alertàvem que a la ciutat hi ha habitatges amb 40 persones empadronades. Accions i paraules que contrasten amb la permissivitat d’uns mal anomenats governs «progressistes» a Catalunya i a Madrid, i amb la coneguda praxis de la ultradreta trumpista catalana i espanyola, farcida de propaganda i pancartisme 2.0 amb discursos que destil·len odi i sentències on el victimisme és proporcional al seu provincianisme.
Tal com deia el President, ara més que mai, cal contrastar els missatges que rebem i observar detingudament els balanços dels altres, ja que molts d’aquests són més interessants pel que ometen que no pel que argumenten.
Raimon Trujillo-Coris Rotllan i Marc Lemonche-Coll és portaveu del grup municipal i President de l'Executiva Local Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan
