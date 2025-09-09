Opinió
La riquesa dels dialectes
Recentment el govern de la Generalitat de Catalunya ha demanat als ajuntaments que tinguin un responsable de llengua. Es una bona iniciativa en uns moments en què el català no es troba en el seu millor moment. De tots és sabut que una llengua minoritària d’una nació sense estat necessita una militància activa dels seus ciutadans. I serà molt bo que les administracions més properes als vilatans emprenguin les mesures necessàries en favor del català o bé que reforcin activitats que ja s’estan desenvolupant des de fa temps. Catalunya és un país plural i un territori que gaudeix d’unes característiques lingüístiques pròpies en segons quines zones. El nivell de la parla no és el mateix en poblacions com Vic, Olot o Banyoles comparades amb l’Hospitalet de Llobregat, Mataró o la Ràpita.
És important la defensa de la unitat de la llengua en uns moments en què s’hi està barrejant la política. Sense anar massa lluny, han estat lamentables les declaracions del president Carlos Mazón, tot censurant el govern d’Espanya per no defensar el valencià com a llengua europea. Són mots propis d’un autèntic ignorant i d’una persona que intenta desviar l’atenció quan és un autèntic mentider. Amb tot, el PP ha estat incapaç de destituir-lo, després de la seva negligència en la dana. Deu mesos després, encara no se sap on era aquell fatídic dia. Els dialectes d’una llengua serveixen per a enriquir-la, però en cap cas per a protagonitzar estèrils enfrontaments.
A les Balears el pacte PP-Vox ha servit per a limitar l’ús de la llengua catalana. S’ha eliminat de la sanitat pública i del primer cicle educatiu, apostant pel castellà com a idioma vehicular. La presidenta Marga Prohens, que parla molt bé el mallorquí, només en fa ús en ocasions des d’una actitud populista i quan es tracta d’afers «importants» sempre es manifesta en castellà.
Escric aquest article des de Son Oleu (Ciutadella), una ciutat que té un dialecte propi i Francesc de Borja i Moll hi va trobar quatre classes d’elements: a) el català com a nucli central, b) l’element aràbic amb més d’un centenar de mots, c) l’element anglès introduït amb les dominacions britàniques en el segle XVIII I d) altres elements forasters moderns com el castellà, el francès i l’italià.
Amb tot avui l’idioma també es troba en retrocés i és molt difícil en els restaurants de l’illa veure cartes dels menús en menorquí. Malgrat tot, els vilatants representen l’arma principal de defensa de la llengua vernacle.
Una llambregada serveix per a adonar-se de la importància de fer una militància activa i de defensar que els governs de torn esgrimeixin polítiques de conscienciació sense necessitat d’una generalització de les sancions.
Fa uns anys era impossible escoltar polítics al Parlament de Catalunya que no empressin la llengua catalana. Fins i tot els diputats del PP n’eren defensors i es sumaven a les polítiques lingüístiques de consens del govern. El mateix fundador del PP a Catalunya, Josep Mª Santacreu (1927-2017) originari de la comarca del Lluçanès, mai no hauria consentit que els conservadors giressin la cara al català en seu parlamentària. Però l’aparició de Vox ha canviat el rumb de la formació popular en aquests darrers anys.
El mateix Núñez-Feijóo està jugant en contra del reconeixement del català, l’euskera i el gallec a la Unió Europea. La política s’hi ha tornat a barrejar i tot allò que plantegi el PSOE amb el suport de Junts, el PNB o ERC es rebutjat pel principal partit de l’oposició. Per cert, Manuel Fraga, com a president de la Xunta, fou un ferm defensor del gallec, que emprava en totes les seves intervencions. No ha seguit els seus passos el seu successor des de que aterrà a Madrid, de ben segur per les pressions de Díaz Ayuso i Aznar.
En definitiva, davant les accions en contra de la llengua catalana, cal la unitat d’acció sense discrepàncies de cap tipus. Contràriament, el seu ús continuarà en descens i això no ens ho podem permetre.
Subscriu-te per seguir llegint
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos