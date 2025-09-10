Opinió
El caòtic mercat del Girona FC
Des de la classificació per a la Champions, gairebé res té sentit en el Girona FC, ni socialment, ni esportivament. Després de ser el tercer equip més golejat de la passada temporada i d’haver rebut deu gols en els tres primers partits, dos d’ells jugats a Montilivi, la direcció esportiva ha tancat el mercat de fitxatges debilitant la part defensiva. «Tenim problemes defensius, doncs fitxarem un altre mitja punta», sembla ser la consigna. Traspassen el millor jugador de l’any passat, l’únic pulmó de l’equip, Yangel Herrera, i no arriba cap substitut. Se’n va un central titular indiscutible, Krecij, i tampoc no aterra cap recanvi. Malvenen un jugador clau com Miguel Gutiérrez i l’únic lateral esquerre que porten, Àlex Moreno, està un parell d’esglaons per sota de l’actual jugador del Nàpols. En quinze mesos, han desmantellat l’exitós equip dels 81 punts. Només s’han quedat els que no tenien sortida. Ni el pitjor enemic del Girona ho hauria fet tan bé. I menystenen tant els aficionats que, una setmana després de tancar el mercat, fins avui, encara no ha sortit ningú del club a donar explicacions.
Sembla com si no donessin gens d’importància a unes xifres terrorífiques: Quinze derrotes en els vint-i-dos partits disputats entre la segona volta de l’any passat i l’inici d’aquesta, 17 gols a favor i 45 en contra, i 13 punts sumats de 66. El centre de la defensa està format per dos jugadors lents (David López i Blind) que acabaran la temporada amb 36 anys; un noi de 19 anys, Reis, molt verd; un Francés amb qui Michel no ha comptat mai per jugar en aquesta posició; i un suposat mig centre que els últims anys jugava de central amb l’Atlètic, Witsel, que acabarà amb 37 anys. Queda Solís, que sembla increïble que encara continuï a la plantilla. Per arrodonir-ho, només faltaria la cirereta d’un jugador acabat com Oriol Romeu (de moment, no té equip).
Tampoc té sentit no trobar cap substitut per la posició que han ocupat Aleix Garcia i Arthur Melo. No he entès mai, sobretot l’any passat, quan tenies el caramel de la Champions, que no intentessin fitxar un jugador com Luis Milla. Menys sentit té pagar uns 10 milions al Tottenham per Bryan Gil, un jugador al qual li restava un any de contracte, que en el club anglès no hauria jugat cap partit i que surt d’una lesió. Voldria creure que no és veritat que cobrarà tres milions d’euros per temporada, com ha dit l’emissora SER Vitòria, tot i que en el Girona alguns jugadors (David López, Van der Beek, Abel Ruiz, Reis, Portu, Blind...) tenen sous d’equip gran, molt per sobre dels del Rayo, Osasuna o Espanyol i tants altres equips del nostre nivell. I és un sense sentit que el club, segons ha dit algun dels seus portaveus, hagi rebut ofertes pel mateix que va pagar per Asprilla i les hagi rebutjat, mentre ha mig regalat Herrera. Per acabar de rematar-ho, una setmana després que Michel digués que la porteria estava tancada, arriba un porter, Livakovic (una de les poques notícies positives d’aquest mercat), que ha de ser titular tant sí com no, llevat que l’entrenador cometi l’error de deixar-lo a la banqueta com a Pau López. Tot plegat és un desori, un mercat caòtic. La porteria (Livakovic) i la posició de davanter (Vanat) són les úniques demarcacions millorades respecte a l’any passat. Queda el dubte de saber quin rendiment oferiran Lemar i Ounahi en unes posicions poblades de jugadors. No podem ignorar que continuen Abel Ruiz, Van de Beek i Solís que, llevat d’un miracle, no aportaran res a l’equip.
La plantilla del Girona està clarament descompensada, ho veu qualsevol persona amb uns mínims coneixements futbolístics. Ara, correspon a Michel decidir com jugarà. Si vol mantenir el sistema de l’any de la Champions, el fracàs està garantit. Veient el colador defensiu, una opció seria tornar als tres centrals i dos carrilers, però falten jugadors a l’eix de la defensa. Jugaran Witsel i Solís a la zona de contenció del mig del camp? Creu Michel que els homes d’atac resoldran les mancances defensives? Cada transició del rival és un drama i un potencial gol. Amb els jugadors dels quals disposa el madrileny, qui pressionarà, qui robarà, qui sortirà amb velocitat (cap contraatac en els tres primers partits), perquè, que ningú no ho oblidi, el futbol modern és velocitat. Esperem que trobi el desllorigador i ens sorprengui a tots. De fet, ell ha acceptat aquesta plantilla. No fa gaire deia que tenia «una base espectacular».
Després d’aquest mercat tan caòtic, d’haver tancat la plantilla l’última setmana amb tres derrotes al sarró, del ridícul d’esperar bona part de l’estiu les cessions del Manchester City, per acabar rebent un noi inexpert de 19 anys, en qualsevol club de la lliga espanyola, el director esportiu, Quique Cárcel, ja hauria estat acomiadat. De fet, el normal és que no hagués continuat després dels sonors fracassos de les temporades 2019-20 o 2024-25, però el Girona és un club diferent de la majoria. El Girona és una mena de clan familiar on totes les peces són necessàries per a la finalitat principal: els negocis. I, en un clan, empassar-se gripaus té recompenses.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos