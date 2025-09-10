Opinió
Carta d'un lector: "Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!"
L'autor es pregunta: "Tant costa tenir-ho net i cuidat?"
Envia la teva carta
Girona bruta
Lluís Camps Sagué | Celrà
No escriuré el que penso sobre la recollida selectiva de deixalles domèstiques tal com s’ha organitzat a Girona, sinó de la brutícia i deixadesa de l’espai públic, que és més fàcil de posar-hi remei.
El passat dissabte, en el decurs d’una visita guiada als claustres dels monestirs de Sant Daniel i Sant Pere de Galligants i el de la catedral, vam fer tot el recorregut a peu. Arribats a la plaça dels Jurats des de Sant Daniel es comença a veure que l’herba i la fullaraca no s’ha tret des del mes de maig, per «Girona temps de flors». Sota el banc de fusta i el gran test que hi ha passat el pont del Galligants per accedir a Sant Pere, així com tot el recorregut pel passeig arqueològic està ple d’herbes i del tot descuidat. En aquells moments una munió de turistes omplien la Girona vella. Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran! Tant costa tenir-ho net i cuidat? O és pel mateix principi ideològic que ens van vendre aquesta passada primavera per justificar l’herbassegar que es va deixar créixer amb ufana davant la biblioteca Carles Rahola i en tots els escocells de la ciutat?
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia