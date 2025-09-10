Opinió
És una evidència, sí
«És una evidència que a Girona, que s’ha convertit en una gran capital teatral i que, a més de Temporada Alta, que és un gran festival de país, té El Canal, que és un centre de producció que està funcionant bé i que té molts elements, li falta un espai on poder representar una part d’espectacles que ara és impossible fer aquí», deia divendres el nou director de Temporada Alta, Narcís Puig, en una entrevista a Diari de Girona. És una evidència tan gran, que el festival s’ha expandit dins i fora de les comarques gironines, en part, per suplir aquesta mancança.
Pesats com som, els periodistes preguntem des de fa anys per si hi ha novetats sobre aquest espai amb més capacitat per acollir grans produccions. Per ara, res.
Al juny, en una altra entrevista coincidint amb la meitat del mandat, quan li preguntaven per això, l’alcalde, Lluc Salellas, enumerava les prioritats en matèria cultural per als anys entrants. La principal, deia, era reobrir la biblioteca de la Casa de Cultura, i també parlava de la UNED, lligada a El Galliner, i de la Casa Pastors.
Ep, però per primer cop, deia alguna cosa nova. «Hem de pensar en el futur. A la carretera Barcelona hi ha espais pensats per a equipaments on hauríem de preveure un equipament social i cultural en aquell entorn per millorar el barri. Però no estem en disposició de dir què», avançava.
La transformació de la carretera Barcelona és un dels grans deures que Girona té pendents. Hi ha molta feina i difícilment en veurem res aviat. Però faria bé el govern de començar a pensar, de debò, si aquest equipament ha de ser només per «millorar el barri» o pot ser també l’espai, en majúscules, que un gran festival de país necessita.
