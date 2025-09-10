Opinió
Les mòmies
En un cementiri de Londres, al costat de la tomba d’un company caigut en la IIGM, s’apleguen alguns actors, un d’ells pregunta al vell Charlie Coborn, actor de music-hall, quants anys tens?, 89 respon, realment, Charlie, vols dir que paga la pena que tornis a casa?, l’anècdota l’explica Alfred Hitchcock i la recull Adolfo Bioy Casares a De jardines ajenos, un recull de fragments esmolats, alguns admirables i altres gratament absurds, Coborn no fa cas de la broma i torna a casa perquè sempre es moren els altres, nosaltres mai ens morim, el dia que passem a formar part dels altres, no ens n’assabentem, és com quan ens apliquen anestèsia general, l’anestesista t’injecta l’anestèsia i et diu que comptis del 10 fins al 0, rarament s’arriba al 6 o al 7, senzillament desapareixes i tornes a aparèixer amb la sensació que han transcorregut pocs minuts, però en realitat et trobes a la sala de reanimació, un símil que no acabarà de fer el pes als qui creuen que la mort és la porta d’entrada a la vida de veritat. La gent a qui l’espiritualitat no els convenç confien més en la ciència com ho demostra la conversa entre els mandataris rus i xinès en la desfilada militar de Pequín per commemorar el 80e aniversari de la fi de la IIGM, segons Vladimir Putin, «la biotecnologia està progressant, els òrgans humans podran trasplantar-se contínuament, quan més es viu, més joves et tornes, fins i tot es pot arribar a la immortalitat», i Xi Jinping afegeix, «alguns vaticinen que en aquest segle es podrà viure 150 anys», una conversa apropiada per a dos mandataris convençuts que sempre moren els altres, una vegada donada per amortitzada la seva vida biològica, les seves mòmies seran exposades perquè milions de persones els venerin i mentre continuïn sent venerats seguiran vius i amb ells la seva obra perquè dictadors i obra és el mateix igual que Hitler era Alemanya i Alemanya era Hitler, i seguint en el món dels mandataris, però a un nivell més d’estar per casa, apostaria que en la conversa entre el President Illa i Puigdemont, un Puigdemont que pel seu destí de genet errant seria un personatge de la literatura universal en cas d’haver coincidit amb Shakespeare, i que d’una manera rocambolesca ha adquirit poder perquè en el seu cervell es troba la possibilitat que els quatre que encara conserven intacta la fe en la política vagin a votar per Nadal, doncs com deia, apostaria que enmig de la conversa sortí el tema dels 150 anys i de la immortalitat, un tema irrellevant per a un catòlic confés com Illa, però que per a Puigdemont sí que és rellevant, li dona esperança que es pugui complir la seva profecia, «us deixaré a les portes de la independència».
Si sou una persona que habitualment sortiu als diaris i formeu part del col·lectiu d’edat avançada el més segur és que en l’ordinador d’un periodista figuri la vostre necrològica, més val ser previsor que fer les coses de pressa i corrents, que la persona important no s’acaba de decidir, la necrològica es posa al dia, i com més important és el personatge i com més s’allarga la seva vida, més aduladora i extensa serà la necrològica. La mort no ens iguala, les classes socials es conserven, només heu de fer un volt per un cementiri, veureu nínxols amb les flors músties, la fosa comú, l’ossera i mausoleus dignes d’estar en un museu. En cas que el capitalisme funerari us provoqui urticària, com a acte revolucionari podeu oferir el cos a la ciència, no costarà ni cinc a la família, i qui sap si en un racó del cos enterc es descobreix una anomalia desconeguda que el mon la coneixerà amb el vostre nom, una forma d’immortalitat que ja voldrien molts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos