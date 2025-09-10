Opinió
Qui Diada passa, any empeny
Les manifestacions descentralitzades de la Diada faran servir el lema «Més motius que mai», en un intent d’engrescar els independentistes que anys enrere sortien al carrer cívicament per demanar exercir el dret d’autodeterminació i que, darrerament, s’han quedat a casa decebuts amb la classe política i amb els dirigents de les entitats civils independentistes.
Els primers anys de la democràcia va fer fortuna la frase «Contra Franco vivíem millor» per expressar la idea que, amb la dictadura, l’oposició democràtica i els moviments socials estaven més cohesionats i tenien més sentit de lluita; mentre que, un cop arribada la democràcia, van aparèixer les divisions, el desencís i la burocratització política. Una cosa semblant ha passat als partits i a les entitats civils independentistes, que després de la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l’Estatut i les reiterades negatives del govern del PP a fer cap tipus de gest cap a Catalunya -ja fos en la millora del finançament o en l’ensenyament i l’ús del català- havien mostrat una cohesió sense precedents.
La manifestació de 2010 sota el lema «Som una nació. Nosaltres decidim» va suposar el tret de sortida d’una sèrie de concentracions anuals amb lemes com «Els carrers seran sempre nostres» o «Ni un paper a terra», que a partir de 2019 es van anar desinflant per la divisió política, per la desunió entre els activistes i, naturalment, per la repressió política i judicial que hi va haver després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i del procés judicial contra bona part dels líders independentistes catalans.
Ara ens trobem davant d’una nova Diada Nacional i tornarem a sentir discursos i proclames semblants a les dels anys de l’efervescència del Procés. Però els partits que van liderar el referèndum de l’1-O han canviat el discurs: ara estan per negociar la governabilitat d’Espanya i per aconseguir concessions com ara un finançament singular, la gestió de Rodalies, el control de la immigració, l’aplicació de la llei d’amnistia o l’oficialitat del català a la Unió Europea. Han tornat a l’autonomisme i al peix al cove que va defensar Pujol durant 23 anys i això, es vulgui o no, els allunya de les proclames que es faran aquesta Diada.
El divorci entre algunes forces polítiques i una part del moviment de base que es manifesta cada 11 de setembre ja s’ha pogut veure en les darreres edicions, amb escridassades i acusacions de botiflers a dirigents polítics que en altre temps havien estat aplaudits.
Que el moviment independentista s’ha desinflat no és cap secret. Només cal mirar els resultats dels partits a les darreres eleccions i la pèrdua de la majoria absoluta al Parlament de Catalunya per part de les forces polítiques independentistes. Els sondejos tampoc no indiquen que en les properes convocatòries electorals puguin recuperar la força que havien tingut en els anys del Procés.
Lluís Llach, president de l’ANC, admet que les manifestacions de la Diada van de baixa, però es consola comprovant que el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) assegura que hi ha més d’un 40% d’independentistes a Catalunya. És a dir, que tot i que els partits polítics que, sobre el paper, defensen aquesta opció tinguin mals resultats electorals, l’independentisme continua tenint molta acceptació entre els catalans.
Està clar que alguns d’aquests partits deuen pensar qui Diada passa, any empeny, perquè, com es va poder comprovar el 2017, el procés cap a la independència és tortuós, difícil i gairebé impossible en termes democràtics: l’Estat espanyol no accepta que una part del seu territori plantegi exercir el dret d’autodeterminació i, molt menys, un referèndum per a la independència, encara que, com va passar a Escòcia, pogués guanyar el remain.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos