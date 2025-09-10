Opinió
La turismofòbia
El 14 d’agost la TV1 va informar que la temporada turística era dolenta, a causa de la calor, els incendis i l’increment dels preus. Uns periodistes suavitzaren la mala notícia afegint que s’han desestacionalitzat les vacances. Cada estiu el govern central al començament ofereix unes perspectives turístiques falagueres i si no ha anat bé, ens anunciaran que, comparat amb altres anys, ha anat prou bé i el pròxim estiu serà el millor de tots.
El turisme no té inquietuds culturals ni calerons; vol parar el sol en les platges boniques, gaudir de la nit, i menjar entrepans barats. Un estimat amic, en Joanet, era qui durant anys rebia totes les entrades massives d’estrangers a Formentera. Un cop arribats a l’illa i abans que els autocars els distribuïssin en els hotels, els reunia en una sala i els presentava l’illa, les millors platges, les cales més atractives per contemplar les postes de sol, els espais de festa, ell, durant més de deu anys, es dedicà a rebre els italians i en aquest període, només, tres parelles li formularen preguntes culturals.
Aquest estiu Itàlia va ser el primer país mediterrani que s’esgarrifà pel fracàs turístic; no ho dissimulà quan va veure que a les platges de moda de les poblacions més concorregudes no hi havia banyistes, ni turistes pels carrers. Nosaltres hem trobat italians a Turquia, a l’ex Iugoslàvia, a Grècia i sempre han dit el mateix: Itàlia és cara i pretensiosa i hem de sortir a fora per fer vacances.
L’hostaleria ha patit una temporada difícil per l’encariment de les vacances. La quantitat de turistes i la qualitat adquisitiva són dos conceptes diferents. La mestressa d’un restaurant de peix i marisc, la Laura, m’ho ha confirmat: «Hem omplert cada dia, però a diferència d’altres estius no hem omplert mai el calaix». Un economista creu que la culpa es deu als empresaris de l’hostaleria que no han compensat les pèrdues del període de la covid.
Staycation consisteix en gaudir de les vacances a casa per falta de diners, però si vols quedar bé ho has de dir en anglès. La paraula staycation és un anglicisme; molts barbarismes que ens arriben amb el concepte embolicat dins del terme els acceptem sense cap resistència perquè són precisos, per manca d’imaginació o per la mandra de les diferents acadèmies de la llengua en la recerca d’un neologisme i així acaben per figurar en el lèxic oral, primer i, escrit, després. La raó fonamental d’acollir en la nostra llengua els anglicismes, manlleus i calcs semàntics de l’anglès es perquè la Gran Bretanya i els EUA són països molt més avançats no sols en tecnologia; les coses, els fets i les situacions passen abans allà i al cap d’un any ens arriben, com ha passat amb la paraula «futbol», «bar» «club», «líder» «esnob» i tantes altres. També moltes locucions catalanes són calcades de l’anglès i s’han acoblat alegrament a la nostra llengua.
L’staycation aconsegueix fer les vacances més barates. S’ha estrenat aquest estiu i és prematur saber si s’arraparà als costums ciutadans. Una amiga escriptora m’ha telefonat, arran de l’article de la setmana passada on en parlava, per dir-me que l’staycation li ha resultat més car que el lloguer d’un apartament a Cadaqués perquè se li va omplir l’espai de convidats sense ofici ni benefici, uns aprofitats. Va insistir que no s’ha de comunicar perquè si ho comentes, com li ha passat, els de fora et venen a visitar i el pitjor de tot es queden uns dies a casa.
Els alemanys no han vingut perquè cada estiu es més xafogós i per patir-lo aquí o estar-se allà, han optat per quedar-s’hi; estan farts del turisme de tan baixa qualitat i en tenir aquí segona residència vindran a l’hivern.
Qui més pateix les seqüeles del turisme forassenyat són les classes desfavorides, que han vist el seu espai residencial violentat pels sorolls insuportables, la puja del preu dels productes de consum i la brutícia i deixadesa en el carrer; els que no treuen cap profit econòmic de les allaus de gamberros estan exhausts. La gent que no pot fruir dels béns del consumisme i s’ha de passar el temps vacacional obligatòriament a casa seva és la que se sent cada cop més torturada pel gamberrisme. «Tourists, go home» no és un fet exclusiu dels catalans indignats, perquè en altres ciutats de l’Estat espanyol han brotat reaccions, cada cop més agressives contra la munió descontrolada de visitants.
Es pot desqualificar desdenyosament el problema tot presentant la turismofòbia com una actitud dels anticapitalistes de la CUP, però s’equivoquen els que ho fan, perquè hi ha molts emprenedors, botiguers, hotelers i estiuejants enfadats, uns perquè la competència il·legal perjudica els seus negocis, altres perquè el seu indret urbà s’ha empobrit i vulgaritzat. Aquest moviment de rebuig contra les hordes de guiris no té res de xenòfob i gaudeix de simpaties socials perquè degrada i contamina els hàbits populars dels nadius.
