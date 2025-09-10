Opinió
La vaca cega
El que en els anys noranta del segle passat semblava del tot improbable -un alineament creixent de la Xina amb Rússia i l’Índia- avui constitueix un dels principals factors de transformació del sistema internacional. L’error occidental -dels EUA i els seus aliats europeus- fou creure que podria arraconar Rússia i la Xina alhora, sense conseqüències.
Després de la dissolució de l’URSS hi va haver-hi un breu moment en el que Rússia va voler apropar-se a Occident. Borís Ieltsin, amb la seva poca traça habitual, volia integrar-se al capitalisme global sota paràmetres europeus. Però aquests gestos foren unilaterals i el que varen percebre a Moscou fou condescendència, menyspreu i indiferència.
L’expansió de l’OTAN cap a l’Est, les intervencions militars als Balcans, Iraq i Líbia, i el progressiu desplaçament de la frontera de seguretat occidental sobre l’espai post-soviètic, alimentaren la convicció russa de que la «fi de la història» no era més que una coartada per imposar la seva hegemonia. Tant sols en aquest marc es poden entendre les causes profundes de la terrible guerra que assola Ucraïna. Per a Rússia, l’enduriment de les sancions i el tancament de mercats europeus significà un punt de no retorn. L’energia que abans fluïa a Europa, començà a dirigir-se a Àsia. Moscou esdevingué el proveïdor clau de petroli, amb descompte, per a l’Índia, i aprofundí la seva interdependència amb la Xina, que li ha garantit accés a tecnologia, inversió i mercats.
El que molts a Brussel·les i Washington interpretaren com un bon moment per a debilitar a Rússia, en realitat ha obert la porta a una nova arquitectura multipolar: l’apropament de Moscou a Beijing i Nova Delhi i ha consolidat un triangle euroasiàtic que avui està reconfigurant l’equilibri de poder.
L’aliança russo-xinesa és, en molts sentits, inevitable. Ambdós comparteixen una frontera extensa, una història de rivalitat i un present de pragmatisme. Per a Moscou, la Xina és el seu principal client energètic i soci diplomàtic al Consell de Seguretat de l’ONU. Per a Beijing, Rússia ofereix matèries primeres i un contrapès militar als EUA, especialment en l’àmbit de la dissuasió nuclear.
El vincle amb l’Índia és més complex. Nova Delhi ha mantingut bones relacions amb Washington i ha cercat contrapesar l’expansió xinesa a l’Indo-Pacífic. Però al mateix temps depèn de l’armament rus i, amb la guerra d’Ucraïna, ha esdevingut un dels principals compradors del seu petroli. La maldestra política aranzelària de Trump ha acabat per decantar la balança.
La mal dirigida Europa, forçada a cercar alternatives energètiques molt més costoses, i com la vaca cega de Maragall, no se’n adona de qui li ha etzibat el cop de roc i, s’entesta, amb aires de grandesa, de fer com si no estigués passant res. Com si els vells bons temps, de quan era algú, internacionalment parlant, no haguessin passat.
