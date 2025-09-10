Opinió
Vides erràtiques
Hi ha un fenomen molt propi de la maduresa, tot i que cada vegada comença més aviat a manifestar-se, que consisteix a convertir la vida social en la reunió d’un jurat popular. Quedes amb uns amics, més vells o més nous, i la conversa sempre acaba derivant cap als que no hi són -un esport global, aquest- i, més concretament, cap als desendreçats, és a dir, els que no viuen seguint els patrons presumptament inherents una edat determinada. És la gent que està separada i no sembla tenir ganes de tenir parella; la que no té una feina fixa perquè no acaba de trobar (o no pot, que és el més habitual) el seu lloc al mercat laboral; la que tendeix a viure al dia i no té capacitat d’estalvi, perquè prefereix el caprici al mitjà o llarg termini; o la que no manté una relació regular amb el seu entorn perquè prefereix improvisar i no adaptar-se a les agendes dels altres. En aquests dinars, sopars o sortides en general s’analitzen més els problemes aliens que els propis, no fos cas, i després de deixar clar que es parla dels absents perquè se’ls estima, les diatribes sobre com d’erràtica és la seva vida van pujant d’intensitat fins agafar aires inquisidors. Aquesta superioritat moral no és nova, però sorprèn que, a aquestes alçades, quan el món concita més al caos que no a l’ordre, encara es practiqui el prejudici amb una alegria tan preocupant. Però convé trencar una llança a favor dels dos extrems: per un costat, pels que tenen una vida la mar de «convencional» (les cometes són perquè el terme sempre ha estat equívoc) i no es passen el dia opinant de tercers; per l’altre, pels «erràtics» (de nou, un equívoc), perquè acostumen a ser persones que no ho han tingut i no ho tenen fàcil, i s’han guanyat tot el dret a viure com els doni la santíssima gana. El més graciós del cas és que aquests que reparteixen carnets de «normalitat» són els que no et deixen ni un llapis quan el necessites, parlen de llibres sense haver-los llegit i acaben defensant, entre eructes de whisky, per què votaran la ultradreta.
