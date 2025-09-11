Opinió
Cal que neixin flors...
Cantava anys enrere Lluís Llach que calia que naixessin flors a cada instant. La mateixa cançó interpretada pel cantant de Verges durant dècades damunt dels escenaris abans de fer un salt a la política deia en una estrofa que «Fe no és esperar, fe no és somniar» i en la mateixa peça musical recitava que «no esperem el blat sense haver sembrat, no esperem que l’arbre doni fruits sense podar-lo; l’hem de treballar, l’hem d’anar a regar, encara que l’ossada ens faci mal...». Bé, doncs de cara a la propera tardor, l’equip de govern de Girona té deures i podria escoltar-se detingudament la cançó de Llach i fer que neixin flors -potser no cal tampoc que sigui a cada instant- i tallar les herbes. Ja sé que diuen que no hi ha herbes bones ni dolentes que, tot són herbes, però els pagesos, que són els primers ecologistes de la història, sempre han mantingut que cal tallar les males herbes per donar pas a noves floracions. Per tant, tallin ja d’una vegada per totes aquestes herbes que creixen desmesuradament als escocells dels arbres o fins i tot a les parets i pedres d’elements monumentals com ha passat amb el monument del Lleó o el mateix pont de Pedra. Ja n’hi ha prou.
No estaria de més també a banda de fer que neixin més flors que es plantessin més arbres. Només de pensar que poden desaparèixer els que hi ha al parc de Jordi Vilamitjana per deixar pas a pisos provoca esgarrifances. Prou de romanços dient que no hi ha males herbes. El que hi ha és una deixadesa i un abandonament generalitzat de la ciutat i molts dels seus barris. I això que avui no hem parlat de les escombraries...
