Opinió
Molt bé, Karles
Puigdemont ha estat decisiu en la política espanyola i ha aconseguit que no s’aprovi la reducció de la jornada laboral que volia Sumar. Ha estat una molt bona decisió, sobretot la d’adonar-se que la realitat de Junts és fer política autonomista. Ara votem això, ara no ho votem. Ara aconseguim un intercanvi polític, ara quedar bé amb els empresaris, que bona falta que ens fan per anar pagant. Pagant què? Pagant, pagant. Banca Catalana no va ser un banc sinó un espai mental. La fan molt bé, la política autonòmica, aquests de Junts, quan s’hi posen. Hi tenen la mà trencada. La trobada amb el president Illa fou, també, d’allò més oportuna per escenificar que finalment el fugit ha entès quin és el seu paper, la seva situació i el seu rol. Ja era hora que Puigdemont ens resultés útil. Molt bé, Karles.
«Les nacions grans actuen com a gàngsters», Stanley Kubrick ho diu, «i les petites com les prostitutes». Imagina’t Catalunya, que no és ni una nació! En l’idealisme ens comportem com pistolers però sense tenir pistola -ni voler-la- i esclar, fem el ridícul. Però per les cantonades sabem vendre a bon preu l’amor i fem negocis considerables. No és que m’apassioni, però és el que som, i tot i que el meu jo col·lectiu només se sent comprès com a barceloní, identifico en mi qualsevol de les misèries que tan atribuïbles són a la catalanitat, o a la catalanor. És una llàstima però és així. Soc així.
Puigdemont tornant al peix al cove és un espectacle de tots els temps. Puigdemont agenollant-se per implorar el seu retorn a Espanya he d’admetre que és tota una sensació. Tants anys de suficiència, d’arrogància, d’odi estèril d’ell i els seus. Tanta «jugada mestra», tant Alay, tant Xirgo, tant Cardús, tanta Rahola posats tots en fila a estirar-li la catifa de la rendició és bonic de veure. No els desitjo cap mal, de veritat, perquè d’odiar no n’he sabut mai; però veure’ls recollir la carpa del circ perquè els dies de funció s’han acabat em sembla que hauria d’immortalitzar-se i explicar-ho a les escoles. Vet aquí com acabaren. Tantes lliçons cosides a aquest paper d’estrassa final. Tanta superioritat moral perquè la meitat del teu electorat se’n vagi amb la Sílvia Orriols.
Perquè la rendició autonomista de Puigdemont, al capdavall, és només simbòlica. La derrota s’havia produït molt abans i fins i tot els independentistes més irredempts saben que no va ser per culpa d’Espanya, ni de la policia, ni dels jutges. El llegat més espantós de Puigdemont, el que més el retrata, no és ni tan sols que al final hagi venut els seus i allò en què se suposa en què creia per salvar-se, sinó que bona part dels seus electors, dels seus partidaris, aquells dels somriures, aquells del «ni un paper a terra», els del «no va d’independència, va de democràcia», s’estan fent d’Aliança Catalana. Al final el que hi havia era això: aquesta ràbia malgirbada, aquests calçotets que us anaven grans. Haver-ho dit abans, que només era frustració: us ho hauríem posat més fàcil. Mira amb la Sílvia: podeu anar amunt i avall sense prendre mal, dient disbarats sense perill, culpant els negres i els àrabs de qualsevol cosa, i els espanyols, per descomptat. I ningú no va a la presó, i ningú no espera guanyar les eleccions, i tots en teniu prou d’escandalitzar la tieta dient que votareu Aliança.
És bo que de tant en tant Catalunya pugui veure’s reflectida al mirall de les seves terboleses, al mirall d’allà on duen els seus excessos. Primer, a fer el ridícul. Després, a rendir-se i al moment, tan incòmode, d’haver de retirar els llacets. Perquè en aquest país va haver-hi un dia en què la gent va decidir despenjar el llacet groc. Quan va ser? Com et devies sentir el dia que vas anar al balcó o a la finestra i vas dir-te: «Bé, ara prou». Com va ser el matí que davant del mirall vas decidir no posar-te el pin a l’americana o a la samarreta? No són dies que marquen? No són dies que deixen un registre dins teu? No en queda cap ensenyança?
Jo no recordo exactament com va ser el trànsit dels llacets, només sé que de cop un dia vaig mirar i vaig pensar: ja no hi són. I després del ridícul, i de la rendició, i de l’endreça del balcó n’ha quedat aquesta ràbia no digerida, aquesta brutor que ha infectat la ferida i ara dius que votaràs la Sílvia. L’alcaldessa de Ripoll convertida en icona gòtica i el gòtic fals de tantes dames.
Us fa angúnia que Puigdemont es dediqui a l’autonomisme però no goseu dir-vos-ho. Potser us ho dieu en la intimitat, però us costa de verbalitzar, i la vostra manera de fer-vos els escàpols és dient que votareu la Sílvia. El líder us abandona -ja ho va fer quan es va escapar- i a més a més us deixa ben empantanegats, i quan passi el temps i descobriu que Ripoll, a diferència de Banca Catalana, és només un espai físic, sense metàfora, i passareu força vergonya d’haver-vos deixat arrossegar pel reguerot d’obvietats alianceres.
El president Illa ha sabut ser educat amb tothom, fins i tot afectuós, jo diria; però ha marcat unes regles del joc clares, raonables i qui l’insulta clarament desentona i es cansa del fet d’insultar-lo perquè el president sap perfectament què està fent, i com, i no entra en jocs de respondre que sap que no són els seus i que no li aporten res. Veure Puigdemont transaccionant esmenes com en els vells bons temps ho feia el mai no prou ponderat Josep Antoni Duran i Lleida causa un goig difícil d’explicar en les persones de bona voluntat.
Al final, i això el president Illa ho sap perquè és catòlic, hi ha una redempció per a tothom. Hi ha una llum que ens espera. També per a tu, Karles, també per a tu. Tant que havies fet, tant que ens havies dit. I a mesura que s’apropa el teu retorn, tu et vas empetitint.
