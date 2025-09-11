Opinió
La nostra rotonda de cada dia
A Letchworth, a 50 km de Londres, varen construir la primera rotonda de circulació. Fa 116 anys i la seva eficàcia és prou coneguda i agraïda. Queden enrere aquelles estranyeses inicials de quan les rotondes ens varen arribar aquí. Els paisatges han canviat. Mirem-nos molt bé les rotondes que ens són familiars.
Girona té, principalment, quatre entrades: al sud el carrer de Barcelona, a ponent el passeig d’Olot, al nord hi tenim la Copa i a l’est l’avinguda Emili Grahit i rotonda/plaça Països Catalans. Són quatre punts urbanístics diferents, amb traces característiques que es mereixen unes observacions .
L’entrada més espectacular de la ciutat és l’esplanada de la Copa, amb el seu tast de Devesa, i la presència majestuosa dels campanars clàssics des d’una distància vigilant i enlluernadora; el lloc és irrepetible servit amb safata al visitant; una rotonda és la safata (anava a dir «de plata») , que serveix i ofereix una mirada cap a la llunyania, on són els campanars .
Ben a l’inrevés de l’entrada pel sud, carrer de Barcelona, zona de poques atencions i d’oblits que s’allarguen massa.
L’entrada a Girona per ponent és el Passeig d’Olot, aire obert i modern, que va marcar una fita amb aquella plaça d’Europa (rotonda) que va rebre l’escultura d’Andreu Alfaro titulada A Europa, tot un símbol de la crescuda de la ciutat, llavores que estrenàvem democràcia. Les obres de l’AVE varen fer canviar l’emplaçament de l’escultura i ara continua essent admirada a una entrada a la Devesa per Ferran Puig.
La quarta entrada a Girona és per l’avinguda Emili Grahit, just amb aquella generosa rotonda a la plaça del Països Catalans. Un lloc que històricament havia sigut de senzillesa i llunyania quan es parlava del mas Juny, del carrilet de Sant Feliu de Guíxols i amb la proximitat de les marengues en aquell paratge entranyable de la Font del Rei.
La rotonda de Països Catalans recepciona els visitants que arriben per la Creueta i carrer del Carme. Tenim el record -fins que va sonar el cornetí d’ordres de la sequera- d’aquell monumental brollador amb filigranes lluminoses de nit, que resultava espectacular. Però el realisme dels meteoròlegs ens avisa de que allò ja no podrà tornar. Adeu a la màgia de l’aigua. Aquella immensa rotonda de Països Catalans cal omplir-la pel present i pel futur.
Observant la gran diversitat de rotondes que tenim al país es veuen diversos tractaments als interiors dels cercles; l’ornamentació vegetal acostuma a ser freqüent, amb totes les seves variants de bon gust, pressupost i demés; es requereix una actuació de jardineria constant, que a vegades s’oblida. Però també s’hi pot veure alguna voluntat de proclamar les identitats locals: un exemple valuós és el conjunt dels simpàtics taps de suro a una rotonda de Cassà de la Selva, vertadera presentació de credencials.
La rotonda de Països Catalans, avinguda Emili Grahit, per la seva qualitat d’entrada a Girona, podria acollir una obra escultòrica de tema gironí, com un avenç de presentació de la ciutat. Proclamació d’identitat. Requereix tot un esforç de convenciment, preparació i realització: motius i ocasions per crear, en aquest espai, vincles de ciutadania i cooperació de primera qualitat, una autèntica participació ciutadana en cada fase del projecte mateix, diversificat en assessoria tècnica, projecte arquitectònic i artístic, execució, finançament, i demés. Tot un projecte altament cívic, que enaltiria el barri i la ciutat entera.
