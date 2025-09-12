Opinió
Govern Illa
Només fa 13 mesos que Illa és President i crec que podem dir que les coses a Catalunya han canviat, des de l’ambient que es respira, molt menys crispat, fins a una estabilitat (tot i que el PSC només té 42 diputats) que ens permet situar la planificació del nostre futur en el centre de les nostres preocupacions. En el magnífic dossier que va publicar el diumenge passat El Periódico sobre els reptes que planteja el futur de Catalunya, Albert Dalmau, conseller de Presidència del govern de la Generalitat, deia encertadament que encara no hem paït que ja som 8 milions i ens hem de preparar per ser 10 milions.
Des del meu punt de vista hi ha dues fites molt importants, bàsiques, que el govern d’Illa està aconseguint amb la seva actuació aquest any i escaig que porta al front del govern de Catalunya:
1.- Estem en un moment en què la política, l’espanyola i la de la majoria del món, està basada en la confrontació pura i dura, sense concessions. Només cal mirar el comportament, per exemple, de Trump, Putin o Netanyahu, per veure que el respecte a unes regles internacionals pactades ha saltat pels aires i estan imposant unes relacions basades en la confrontació i la força. A Espanya la confrontació és la que marca l’activitat política i, tot i acceptar la part de responsabilitat que hi té el govern, haig de dir que l’oposició del PP està passada de rosca, desbocada, en una cursa cap enlloc que va començar a l’inici de la legislatura però que darrerament està usant un to que cap partit de govern hauria d’arribar a usar.
Doncs bé, en aquests moments és d’agrair que a Catalunya el govern i sobretot el President Illa hagin aconseguit asserenar els ànims i al Parlament es mantingui un to raonable on la crispació i la confrontació estèril no hi tenen cabuda. Això ho han aconseguit a pesar de venir del Procés en què la confrontació entre independentistes i no independentistes i la confrontació entre Catalunya i Espanya van arribar a màxims històrics. Avui les relacions entre partits i les relacions institucionals entre Catalunya i Espanya han retornat al respecte que mai havien d’haver perdut. Els únics debats en què, tot i la finesa d’Illa, l’ambient s’ha crispat una mica han estat els debats amb Aliança Catalana o Vox perquè, com diu Illa, cal contrarestar l’extrema dreta argumentant, no deixant sense resposta arguments demagògics, xenòfobs o populistes que simplifiquen la realitat i porten a l’enfrontament.
2.- Una segona característica, conseqüència de l’anterior, és que la política de veritat, la política de projectes que queda tapada per la forta confrontació a Espanya i a molts països europeus, aquí pot tenir dificultats però manté la porta oberta. Ja ser que repeteixo coses que he escrit en altres articles, però a mi m’interessa la política enfocada a resoldre problemes, la política que quan es planifica el futur o es detecta un problema i el govern presenta un pla per resoldre’l, els demés partits presenten el seu, s’entaula una discussió, tothom defensa el seu projecte i el govern és capaç de refer el seu projecte amb les aportacions dels demés que creu que milloren el seu projecte. No estem en aquest marc ideal però a Catalunya, l’ambient que es respira, com explicava en el punt anterior, permet estudiar les coses, ens acostem molt més que a Espanya a una política per projectes com la que defenso. Així s’està treballant en el tema del finançament, en el de l’aeroport, en el de l’habitatge, en el del transport, sobretot en el de rodalies, en energia, en sequera i canvi climàtic, en ensenyament o sanitat, etc., uns problemes vitals pel futur de Catalunya.
La condonació del deute autonòmic és un bon exemple de la confrontació estèril que practica el PP. Els presidents autonòmics del PP amb Moreno Bonilla al seu davant s’han posicionat en contra al·legant que beneficia a Catalunya i no resol el problema,. En la columna del diumenge passat, Màrius Carol desmuntava l’argument de Moreno Bonilla, deia que havia demanat la condonació i ara quan la donen, tot i ser el més afavorit, la rebutjava seguint les directrius de Nuñez Feijóo. Que jo sàpiga el PP no ha presentat cap proposta ni ha donat signes de voler negociar el finançament autonòmic caducat de fa temps, en un exemple més de salt al buit critica però no aporta solucions.
Aquest 11 de setembre haurem sentit crides a la confrontació segurament dèbils, no es deixin enredar, l’avenç de Catalunya no s’obtindrà cridant, per la confrontació i molt menys per l’odi a Espanya. Vindrà de la negociació i els pactes com reclamava Iceta i practica Illa. Espero que hagin gaudit la diada.
Subscriu-te per seguir llegint
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis