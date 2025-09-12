Opinió
Jo no vaig matar un rossinyol
Tothom pot ser un assassí, només fa falta un mal dia i un bon motiu. Vaig sentir aquesta frase en no recordo quina sèrie i vaig creure que era exageració. No ho era, com no vaig trigar a comprovar en la meva pròpia ànima, fins aleshores pacífica. Vaig estar tot l’estiu donant voltes a la idea de disparar contra algun dels tudons que ululen -o com s'anomeni el so que emeten aquestes bestioles- a primera hora i que defequen a la taula exterior, sobre el cotxe, a la piscina i a l’hamaca. No soc un urbanita que abomina dels sorolls del camp, però exigeixo un mínim decòrum en anar de ventre, tant a humans com a ocells. Fins i tot vaig comprar una caixa de 500 balins, amb la lleu esperança que l’escopeta d’aire comprimit que em va regalar el meu pare farà més de mig segle encara funcionés. Vaig aguantar tot l’estiu fins que, el dia abans de començar a treballar, vaig veure al jardí un d’aquests ocellots que han estat dos mesos bombardejant-me fètidament. Final de vacances i ocells caganers. Vet aquí el mal dia i el bon motiu.
Davant la mirada espantada de familiars i amics que estaven al jardí, vaig sortir de casa amb l’escopeta, vaig introduir el balí i vaig apuntar. Des de la branca d’un pi, el tudó m’apuntava també, en el seu cas per l’anus, això era ja un duel al sol. Vaig disparar sense convicció, feia dècades que l’arma no es feia servir i l’objectiu estava a vint metres. Per a sorpresa meva -no diguem la de la meva filla, que va xisclar- van saltar plomes i, després d’intentar alçar el vol, l’ocell va caure, va colpejar contra la tanca de casa i va anar a parar al carrer. Ni Jude Law a Stalingrad.
Un bon assassí sap que s’ha de desfer del cos del delicte, no podia deixar el cadàver en plena via pública, un veí podria lligar caps, així que vaig sortir a recollir les despulles. El vaig veure, enmig de la calçada. Encara era viu. Ferit de mort, es convulsionava, fins i tot em mirava demanant-me explicacions, a saber quin instint aviari li va dir que jo era l’assassí. No podia deixar-lo així, patint, fins els pitjors criminals tenim un raconet al cor.
Vaig entrar altre cop a casa, corrent, a buscar una arma per a liquidar d’una vegada el tudó que s’obstinava a amargar-me les vacances, primer cagant i ara negant-se a morir. Vaig descartar un tret de gràcia, això queda bé al cinema però no en la realitat, i menys amb escopeta de balins. Només vaig trobar un martell. Ja sé el que estan pensant, però no m’acusin abans d’hora: què havia de fer? Deixar l'ocell agonitzant al carrer? Ofegar-lo en una banyera? Donar-li de menjar penso enverinat? Contractar un sicari? Amb el martell i una bossa de plàstic, vaig tornar a sortir al carrer. Per sort no hi havia cap veí i és una zona poc concorreguda, el meu aspecte nerviós i martell en mà aconsellaria trucar a la policia. El tudó continuava amb els espasmes. Em vaig ajupir, em vaig armar de valor i vaig aporrinar-lo. No vaig fer diana perquè no deixava de moure's, estigues quiet, fotut ocell. Dos, tres, quatre, fins a cinc vegades vaig haver de pegar fins que el vaig encertar al cap. Durant tota l’execució em va estar mirant als ulls, acusadorament. Ho sento amic, eres tu o era jo, crec que vaig murmurar. Que n’és de fàcil matar a distància, i que difícil és fer-ho cara a cara, ni tan sols Netanyahu seria capaç de matar un tudó mirant-lo als ulls, una altra cosa seria esclafar a cops de martell un nen palestí, en això, cap problema.
Com que un ha vist la sèrie Rex, vaig ficar el cadàver en una bossa -abans vaig esborrar totes les empremtes-, vaig posar-hi una pedrota a l'interior i el vaig tirar al mar per un penya-segat. A l'aigüera, vaig netejar la sang del martell, com fa tot assassí professional. Em vaig treure la roba i li vaig calar foc dins d’un bidó, això no era necessari però em feia il·lusió complir amb aquest tòpic de l’assassinat. I a la meva filla, que estava ja a punt de repudiar-me, li vaig recitar, amb cara d’Atticus Finch: «Mateu tots els tudons que vulgueu, si podeu encertar-los, però recordeu que és pecat matar un rossinyol». I jo, els rossinyols, ni tocar-los.
Mai no oblidaré la seva mirada acusadora. Tinc per sempre a casa una caixa amb 499 balins que ja no faré servir. I un martell net com una patena.
Subscriu-te per seguir llegint
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis