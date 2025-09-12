Opinió
Si no llegeixes, no passa res
Fa uns dies, quan vaig acabar la darrera novel·la que m’havien deixat, em vaig adonar que no tenia cap altre llibre per començar. O sigui que vaig buscar-ne algun que em vingués bé tornar a llegir: vaig agafar Peter Pan, de J.M. Barrie, en la traducció al català de Maria Antònia Oliver.
No fa massa anys que el vaig llegir per primer cop: confesso que no havia anat més enllà de la pel·lícula de Disney, que em va fer somniar a ser la Wendy i volar a l’illa de Mai-més, jugar amb els Nens Perduts i les sirenes, conèixer la Dringuets, unir-me a la tribu de la Tiger Lily i fugir dels pirates. La novel·la va ser com un cop de puny: està molt lluny de la dolçor del film. Tot i que el llenguatge és florit (és una novel·la del 1904, se li perdona) i el relat de vegades sembla inconnex (no sé si ve de la traducció o de l’original), la història traspua un humor fosc i inquietant, s’hi intueix un rerefons pertorbador, i el seu protagonista no té res del noiet adorable que ens va presentar Disney: és immadur, egocèntric, egoista i, fins i tot, cruel.
Llegir m’agrada des de petita, m’agrada molt. Tinc uns quants llibres que rellegeixo de tant en tant, i Peter Pan serà, a partir d’ara, un d’ells. N’hi ha molts altres que potser no rellegiré mai, però que m’han marcat d’alguna manera. Hi ha infinitat de llibres que vaig llegir, em van agradar, i he oblidat (de vegades m’ha passat que, quan ja porto mitja novel·la, la història se’m fa sospitosament previsible i m’adono que ja me l’havia llegit). M’he empassat llibres que no m’han agradat gens perquè hi havia una època que creia que no es podien deixar a mitges (ara ja he après a no perdre temps amb els que no m’enganxen). He gaudit immensament resseguint amb avidesa el llenguatge d’autors (i traductors) tocats per la gràcia divina, assaborint les paraules com si degustés un plat exquisit. M’he llegit amb una certa sensació de culpabilitat best-sellers buits de contingut però molt addictius («un capítol més i ja paro», podria ser el subtítol de tots). M’he esforçat a acabar llibres molt mal escrits, però amb una història tan bona que compensava el patiment de la lectura. I admeto que hi ha un grapat d’obres considerades imprescindibles que segueixen a la llista de pendents.
És clar que llegir no em fa millor persona, en això té raó la María Pombo. Hi ha gent meravellosa al món que odia la lectura, però estic segura que, si llegís, seria igual de meravellosa i no es consideraria superior a ningú (que és del que ens acusa la influencer). I hi ha veritables fills de puta que són lectors voraços, i serien igual de dolents si fossin analfabets.
No, llegir no fa bones persones: tant de bo fos tan fàcil fer-les! Però, a mi, llegir em fa feliç. Amb els llibres he viatjat, he somniat, he après, he rigut i he plorat. Els llibres m’han obert portes, m’han despertat la curiositat, m’han ajudat a trencar barreres mentals, m’han fet companyia, m’han consolat, m’han distret, m’han resolt dubtes i me n’han creat de nous. Llegir no té res de dolent i ho té tot de bo. I si no llegeixes, no passa res. Però, si llegeixes, passa molt.
