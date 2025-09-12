Opinió
Ningú no dramatitza com França
Ningú dramatitza com França, la gran dama de la democràcia mundial. El rocallós François Bayrou no es va refugiar, com Rajoy, en una interminable sobretaula alcohòlica quan es va assabentar que l’havien executat. Al contrari, va rugir des de la tribuna seguint les ordres de Victor Hugo, «perquè el deute continuarà creixent» i ens engolirà a tots. Va entendre que l’audàcia del seu poder irreal consistia a col·locar-se a la templa el final inassumible del malbaratament, i l’Assemblea va prémer el gallet. La sang vessada pot servir de guia a aquells que encara reclamen a Sánchez una moció de confiança.
A propòsit, l’avantatge de les crisis espanyoles és que obvien el Rei, que ni tan sols va proposar l’actual president del Govern el 2018. En canvi, la caiguda del Govern francès interpel·la sobretot Macron, per molt que es cregui Júpiter davant el mirall de l’Elisi. De fet, i amb el permís dels exegetes, Bayrou només va ser promogut perquè va donar suport al president francès després de la traïció de l’aleshores ministre al socialista Hollande. El penúltim caigut de Matignon va legitimar l’home bufetejat per Brigitte Macron, com a referent d’un centrisme hostil. El succeeix Lecornu, només en el nom, un altre migrant cap al macronisme des d’una dreta encara més radical.
Tanmateix, França és sobretot un estil, una tradició tan profunda que fins i tot Marine Le Pen simula una passió democràtica, almenys quan acaricia els seus gats. Acabant pel final, Macron no se n’anirà, per les mateixes raons que Sánchez. Tots dos sospiren per un poder etern, ja que no absolut. Són massa joves fins i tot per reclamar el trasplantament d’òrgans de Putin i Xi. Contemplen amb enveja el rus i el xinès, autòcrates als quals només poden imitar. Quant als números prosaics, fins i tot al país de Poincaré, continua vigent l’equació de la científica Angela Merkel: «Europa té un deu per cent de la població, un vint per cent de la riquesa i un cinquanta per cent de la cobertura social del planeta». Amén.
