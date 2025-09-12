Opinió
Pla, més Pla
La dimensió de l’obra de Josep Pla és incommensurable. Els exercicis numèrics per posar xifres absolutes al volum de l’obra ens parlen dels milers de pàgines; però aquesta mesura no diu res del que es troba en el seu contingut que és el que importa. En realitat, n’hi ha d’haver prou amb la contemplació dels volums de l’Obra Completa de Destino per tenir una aproximació de la dimensió d’una obra escrita. La relació inseparable entre l’obra i l’autor ens porten també a les característiques del personatge, a la seva dimensió humana, provocadora i contradictòria, a la seva permanent voluntat de fer-nos veure el que no és, d’insinuar una cosa per afirmar la contrària, d’interposar entre ell i la seva obra uns filtres d’intermediació. Tot és com si no volgués ser. Alguns llibres, diu, els ha trobat escrits per amics seus, uns altres els ha acabat publicant empès per una colla d’amics, quan en realitat és ell i sempre només ell qui empeny la voluntat de materialitzar una obra en construcció, deconstrucció i reconstrucció permanent.
Aquesta dimensió inacabable, aquest Pla que no te l’acabes, ha adquirit un relleu especial, superlatiu, amb el llibre de Xavier Pla: Un cor furtiu, que converteix l’autor de Llofriu, amb la seva pròpia documentació inexhaurible, en el millor Homenot de si mateix. I això malgrat que alguns, pocs, llepafils trobin que el llibre de Pla sobre Pla és d’una excessiva prolixitat i que en el detall minúscul hi ha una reiteració innecessària. La majoria, però, gaudim justament d’aquesta exploració de la vida de Josep Pla amb l’anàlisi dels moviments, dels viatges, dels escenaris, de les relacions, dels amics i de les amigues, acompanyats de les factures, els bitllets de tren o la correspondència imprescindible en una època en què les comunicacions instantànies no eren com ara. Molts assaborim el llibre de Xavier Pla escurant cada racó amb la cullera de menjar sopa per estrafer una imatge de Josep Pla que aplica a la utilització de la intuïció per part d’alguns autors amb la naturalitat de qui es serveix d’una cullera.
Contràriament a la tendència més general entre els autors reconeguts de la literatura catalana que un cop morts cauen en l’oblit o simplement vegeten en les boires de la memòria col·lectiva, Pla és d’una actualitat permanent i renovada. Em pregunto si més endavant, quan la distància cronològica entre el temps de Pla i la nostra contemporaneïtat sigui ja insalvable, es mantindrà aquest mateix interès per una obra que sembla local i universal alhora i que escrita en el temps podria portar-nos a alguns escenaris atemporals pel simple fet que el rerefons, més físic que humà, el país, la terra, el paisatge, alterats profundament en determinats lloc, roman en general amb els valors, el cromatisme, la geometria que Pla i els seus adjectius han convertit en eterna literatura. Mai no me’n canso de tornar una i una altra vegada a vagarejar per pàgines triades a l’atzar per recrear el gust, gairebé gastronòmic, per la literatura.
El conjunt de l’obra de Josep Pla és el principal fonament d’aquesta projecció constant i creixent. Una obra, i uns arxius, que admeten el rescat en formats diversos de textos de tota mena. És el cas de molta correspondència que Destino s’ocupa de publicar, de textos inèdits que la Fundació Josep Pla de Palafrugell i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona rescaten de l’oblit i ens presenten com a novetats o variacions al voltant de l’obra de Pla, amb models de recuperació tan atractius com, per exemple el que ha fet Jordi Cornudella a La cendra de la vida, Narracions 1949-1967 (Destino, 2021).
I ara arriba com una festa d’exaltació del gaudi el centenari de Coses Vistes, el primer llibre de Josep Pla i que de cop, més enllà de la pràctica periodística, el va situar en el cor mateix de la literatura catalana com un autor reconegut i admirat. En els mesos centrals de 1925, ara fa cent anys, es van fer dues edicions de Coses Vistes (3.000 exemplars sumats), publicades per l’Editorial Diana d’Ignasi Armengou.
Amb motiu d’aquest centenari i sempre des del rectangle format pels hereus de Josep Pla que ajuden i faciliten el material dels arxius de Pla, l’Editorial Destino, que té els drets de tota l’obra i té cura de renovar-ne permanentment formats i continguts, la càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, animada monogràficament per Xavier Pla i la Fundació Josep Pla de Palafrugell dirigida per Francesc Montero.
L’any del centenari ens ha ofert l’edició que Maria-Arboç Terrades ha fet de Coses Vistes prenent per referència el text de la segona edició de 1925, acompanyada per un apèndix (Biografia dels textos) que ha preparat Jordi Cornudella. D’aquesta edició se’n desprèn la visió d’una manera de treballar de Pla recuperant textos periodístics propis en permanent reescriptura, formant un conglomerat d’escrits que són un destil·lat de Pla en estat pur i que s’aniria replicant després en tota la seva obra. Els «Homes i paisatges» per la dimensió humana, els perfils socials, dels paisatges; les incursions a la gastronomia a l’«Intermezzo»; els «Capítols de novel·la» en el conjunt de textos que prefiguraven les novel·les que Pla mai no escriuria i que nodrien moltes de les seves narracions; i els «Retrats», compendi dels retrats de passaport i dels Homenots que configurarien tot un univers narratiu biogràfic, amb personatges crucials en la vida de Pla i rellevants en la vida i en la literatura de Catalunya.
Jordi Cornudella ressegueix en una perquisició analítica la traçabilitat dels textos del primer llibre de Pla, des de la «frescor matinal» del llibre de 1925 en paraules de la curadora, fins les successives edicions que a partir de la de 1949 de Selecta d’unes Coses Vistes reduïdes i diferents però que es desplegarien com un penjoll de raïm en set sèries de Coses Vistes des de 1949 fins a 1954.
Queda clar que és Pla qui mana en la seva obra i qui dibuixa les anades i vingudes dels textos sovint amb algun «trompe-l’oeil» que pot despistar els profans però que ja no enganya els experts que se’l miren amb lupa.
Simultàniament la Fundació Josep Pla, ens està oferint des del 27 de juny d’enguany i fins el 4 d’abril de 2026 l’exposició 100 anys de Coses Vistes, el llibre que va convertir Josep Pla en escriptor, comissariada per Joan Safont, en un recorregut documental i documentat pel contingut del llibre i per les giragonses que el mateix Pla li fa fer en el recorregut entre els textos periodístics originaris, les modificacions per a l’edició, les anotacions posteriors, i textos inèdits que encara sorgeixen dels arxius del Mas Pla com una font inesgotable.
Tot plegat un nou any Pla que ens fa dir, Pla, més Pla si us plau. n
