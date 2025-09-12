Opinió
Puigdemont, Junqueras i el 27%
Acabem de passar un 11 de setembre on, a banda de preguntar-se quin centre comercial estava obert o de repassar els darrers de les seves amigues al TikTok, una important massa dels joves catalans han viscut absolutament d’esquena a la vessant política del que per a ells és poc més un dia de festa. Noves generacions que passen de les manifestacions, dels discursos polítics i de les diatribes de Lluís Llach i companyia. Sí, esclar. Hi ha altres joves que tot el contrari. Que han viscut amb passió la Diada. Però les dades no enganyen. I el desencís de la política entre els més joves és evident. Segons els baròmetres del Centre d’Estudis d’Opinió, fa encara no una dècada la meitat dels catalans de 18 a 24 anys volia la independència. Avui, aquesta xifra és del 27%. I, a sobre, una creixent part d’aquest 27% creu que la independència demana votar els plantejaments populistes i xenòfobs d’Aliança Catalana.
El desencís independentista és tan gran que, en el darrer baròmetre, ni la meitat dels joves catalans afirmaven estar d’acord en una pregunta de mínims com «Considera insuficient el nivell d’autonomia de Catalunya?». El 2016, el 70% dels joves catalans de 18-24 responien que el consideraven insuficient, aquest 2025 només el 43%. Ja no parlo de la independència: dic que més de la meitat dels joves catalans creuen que no cal ni demanar el traspàs de Rodalies. Gairebé deuen pensar que Salvador Illa és un catalufo radical per parlar de llengua o finançament.
D’acord, el tema de la independència no ha anat bé. Fem autocrítica? Sí, però que la faci el poble que anys enrere omplia els carrers. Perquè els principals líders polítics del procés continuen remenant les cireres com si no hagués passat i pensant que ells són la solució. Carles Puigdemont encara decideix tot el que passa a Junts i qui no pensi com ell, ja sap on és la porta (Giró n’és el darrer exemple). I Oriol Junqueras repeteix que encara li arribarà un altra oportunitat de presentar-se a unes eleccions. I «per què no hem de continuar manant?», deuen pensar. Convençuts que ells no tenen cap responsabilitat en això del 27%.
Subscriu-te per seguir llegint
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis