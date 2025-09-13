Opinió
Aprendre de lletra
Recordo haver provocat una riallada general a la reunió de pares que portàvem els fills a l’escola per primer cop per presentar el pla educatiu del centre. Vaig fer un prec: que també els ensenyessin a llegir i escriure. Tinc present que la directora no va anotar el meu prec a la seva llibreta, ocupada com estava en aquell moment explicant-nos que no s’admetien entrepans d’esmorzar embolicats amb paper d’estany, que es veu destrueix el planeta.
Aquests dies ha començat el curs escolar, amb els nervis naturals d’alumnes, pares i docents. Recordem els primers dies de curs pel retrobament amb companys, noves coneixences i l’olor dels llibres, les llibretes i material nou. El nou curs arrenca amb menys alumnes, però amb més nens i nenes amb necessitats especials. M’agrada molt que el sistema educatiu afini cada cop més l’atenció especial per a qui la necessita. No ho dic amb ironia.
Des d’aquest dilluns hem tornat a deixar la mainada del país en mans dels mestres durant moltes hores al dia. El magisteri és una professió per a la qual es necessita verdadera vocació i que mereix, al meu entendre, un plus de respecte. Posem a les mans dels centres escolars, per exemple, vigilar que, per llei, les criatures estiguin sense mòbil durant unes quantes hores seguides, cosa que no han aconseguit moltes famílies durant les vacances; posem a les seves mans la socialització de nens i nenes a aules, menjador i pati (no pas l’educació en sentit estricte perquè ja haurien de venir educats de casa) i posem a les seves mans, que no s’oblidi això, la formació en les matèries en les quals hauran de ser competents per a créixer. Els resultats acadèmics detectats al conjunt de l’alumnat en diferents estudis europeus es veu que són molt deficients. Caldria doncs, posar interès en què no arribessin als setze anys ignorant que en un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa equival a la suma del quadrat dels catets, que l’any de la Revolució Francesa és molt fàcil de recordar perquè és mil, un set, un vuit i un nou, que un cos submergit en un líquid pateix una força vertical i cap amunt equivalent al pels del líquid desplaçat i que l’Islam va entrar pel sud de la Península els primers anys de segle VIII. Per això mantinc el meu prec inicial: si us plau, que també aprenguin de lletra, com la Mare de Déu, quan era xiqueta, que diu la cançó. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
