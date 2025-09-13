Opinió
(In)Justícia i violència domèstica
Des d’organismes com l’Observatori contra la Violència domèstica i de gènere, és molt còmode instar les víctimes a denunciar als seus agressors, com van posar de manifest en un comunicat que van redactar després d’una reunió celebrada el juny de 2019, i presidida pel president del Consell General del Poder Judicial i tres ministres: «La denúncia és el pas previ necessari perquè les diferents administracions puguin posar en marxa la seva maquinària, especialment en l’àmbit de la protecció, la investigació dels fets i l’eventual condemna al responsable del maltractament». Però, paga la pena denunciar? En moltes ocasions, no és així. La desídia judicial converteix a les agredides doblement víctimes. La teoria està molt bé, però la realitat és molt diferent, com un cas que he conegut de maltractament en l’àmbit familiar, amb lesions, i que, tot i que la instrucció judicial era tipificada de «diligències urgents. Judici ràpid» s’ha allargat quatre anys per indolència i apatia judicial. Fins a tres vegades es va suspendre el judici.
El cas comença a primers de juliol de 2021 quan es presenta una denúncia per lesions i maltractament en l’àmbit familiar. Dos dies abans de la celebració del judici, el 30 de març de 2022, el jutjat s’adona que no s’ha practicat una prova admesa en una interlocutòria del 3 de novembre (quasi quatre mesos abans) i decreta la suspensió de la vista oral, fixant una nova data pel dia 27 de juny. Quan arriba aquest dia, es torna a suspendre el judici «per raons sobrevingudes», segons la notificació judicial. En realitat, és per un positiu de covid de la jutgessa. El cas, judici ràpid, fa quasi un any que dona voltes i, com que un funcionari de l’administració de justícia creu que encara es pot allargar més, fixa la nova data del judici per quasi un any més tard: 10 de maig de 2023. Ja sumem quasi dos anys, però el calvari de la víctima encara resta lluny de finalitzar.
Arribem al 10 de maig de 2023. Han transcorregut gairebé dos anys des de la presentació de la denúncia, aquí tampoc acaba el «Via Crucis». Aquell dia, hi ha vaga de funcionaris judicials i, patatim, patatam, nou ajornament del judici. La defensa presenta un escrit demanant que «es procedeixi a assenyalar amb la màxima celeritat possible nova data per celebrar la pertinent vista oral», argumentant que «aquesta és la tercera vegada que se suspèn la vista oral per causes alienes a la responsabilitat de la meva patrocinada. Atenent els fets que aquí són objecte d’enjudiciament, volem fer notar que aquestes suspensions afecten greument l’estabilitat emocional de la víctima causant-li un evident perjudici». Malgrat que l’escrit apel·lava a «la sensibilitat d’aquest Il·lustríssim Tribunal», la nova data del judici es va fixar per un any i mig després, el 10 de desembre de 2024! Cap empatia del jutjat per trobar una data no tan llunyana. Fa unes setmanes, la presidenta del CGPJ i del Suprem, Isabel Perelló, va exigir respecte per la tasca judicial. Molt bé, però quin respecte tenen alguns jutges pels ciutadans, per les víctimes, en definitiva? Després de tantes suspensions per causes alienes a la denunciant, no poden habilitar més hores de judici per no perjudicar a les víctimes? Tan insensibles són? Són jutges o buròcrates?
El judici es va celebrar, finalment, el dia 10 de desembre de 2024, però aquí tampoc va acabar tot. Després, va caldre esperar l’apel·lació a l’Audiència Provincial, que va ser, aquesta vegada sí, prou ràpida. La sentència, que va haver d’aplicar l’atenuant de dilacions indegudes al condemnat, en l’enèsima clatellada judicial a la víctima, no va ser ferma fins al 2 de maig d’aquest any, però encara no s’havia arribat al final. Faltava que el jutjat comuniqués als mossos l’ordre d’allunyament i aquests al condemnat, però la notificació fa quatre mesos que està perduda en aquell laberint burocràtic en el qual tothom culpa a l’altre i sempre ho paga la víctima.
El comunicat de l’Observatori que he citat al principi, acabava transmetent «un missatge d’esperança a totes les dones maltractades: no esteu soles». Doncs sí, moltes víctimes estan soles i desemparades davant la impersonal i insensible maquinària judicial, com el cas que acabo de detallar. Per tant, és natural que moltes dones tinguin dubtes abans de presentar una denúncia. La víctima d’aquest cas, va estar a punt de tirar la tovallola unes quantes vegades, i també va estar temptada de fer un «A la mierda» com el gran José Antonio Labordeta. Hauria sigut comprensible.
