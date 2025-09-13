Opinió
Oriol Puig
M’agafaré la baixa
La protecció social davant una baixa laboral és un dels pilars del nostre estat del benestar. No és només una prestació: és una garantia que, en moments de vulnerabilitat, el sistema respon. Però aquest mecanisme, que ha de ser protector, està sotmès a una pressió creixent.
Des de la pandèmia, les baixes laborals de llarga durada han augmentat un 300 %, i les de curta durada han crescut més d’un 75 % des de 2018. Aquest increment, que podria ser llegit com una resposta natural a un context sanitari i laboral més exigent, també ha alimentat sospites d’abús i absentisme. La gestió actual, massa sovint opaca i poc eficient, no ajuda a dissipar aquests dubtes. Qui no té un amic, conegut o company de feina a qui hagi sentit dir «m’agafaré la baixa».
Després de passar alguns mesos de baixa per una fractura vertebral, puc afirmar que el sistema de control és absolutament insuficient. La incapacitat temporal no només afecta el treballador, que veu reduïda la seva renda mentre afronta un problema de salut. També impacta en les administracions, que han d’assumir el cost de les prestacions i veuen minvada la recaptació. I en les empreses, que han de cobrir part de les prestacions i els complements pactats, mentre la seva productivitat se’n ressent.
Cal un pacte entre treballadors, empreses, administracions i agents socials per reformular el model d’incapacitat temporal. No es tracta de retallar drets, sinó de garantir-ne la sostenibilitat. Això implica millorar la salut laboral, optimitzar els recursos sanitaris, fomentar l’ocupació de qualitat i revisar els mecanismes de control.
