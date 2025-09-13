Opinió | La Gàrgola
On van les deixalles?
Fa uns dies, l’Associació de Naturalistes de Girona va fer públic a través d’un comunicat de premsa la pregunta que en realitat s’està fent bona part de la ciutadania de Girona: on van a parar les deixalles que s’aboquen als anomenats contenidors intel·ligents? La resposta oficial genèrica ens parla de la necessitat d’incrementar els nivells de reciclatge per tal d’adaptar-nos als paràmetres de la Unió Europea que, evidentment, Girona no compleix ni de bon tros. Aquesta és la teoria però com sol passar tantes vegades, tirar de manual d’actuació no respon a la pregunta concreta que s’està fent tanta gent i no només els naturalistes.
N’he parlat del tema amb amics, veïns i coneguts i gairebé tots coincidim en els dubtes. Després del fracàs continuat en el sistema de recollida de deixalles finalment l’Ajuntament de Girona ha decidit que a començament de l’any vinent es canviaran tots els contenidors actuals i seran substituïts per uns altres que se suposa seran més «intel·ligents». Garantirà, però, aquesta mesura una solució al problema que s’ha creat? Penso que lentament s’està millorant però els dubtes persisteixen. Obro els contenidors i guaito dins. A tots hi ha de tot: pals d’escombra junt amb envasos de plàstic, restes orgàniques acompanyen un munt de cartrons i papers diversos, i no goso obrir el de l’orgànica perquè suposo que és el calaix de sastre on hi cap tot. Miro a terra i segueixo veient bosses de deixalles que fan companyia als contenidors, la qual cosa em fa pensar que en aquest tema o l’incivisme es persegueix menys que la caca dels gossos o hi ha molta gent que no té targeta per obrir-los (okupes, anti-sistema, il·legals sense empadronar, etc., etc.) i jo em pregunto: de debò, de debò, no hi ha manera d’acabar amb aquesta pràctica? Suposo que a partir de l’any vinent ajuntament i empresa hauran de decidir si fan canvis en el sistema o tot segueix igual, però la pregunta que es feien els naturalistes segueix vigent: on van a parar les deixalles? Hi ha una selecció prèvia del que s’hi trobaran una vegada s’aboqui el contingut del contenidor a la planta? Es fa una tria de les restes que s’han acumulat dins el contenidor especialment el de vidre? Suposo que no es així ni que sigui per una qüestió elemental de salubritat i de perillositat i, per tant, de reciclar res de res.
Després de set anys d’obres, finalment aquest passat mes de juny ja es va posar en funcionament la planta d’incineració de residus de Campdorà (TASRGISA) que s’encarrega dels residus municipals provinents de l’àrea urbana (Girona, Salt i Sarrià de Ter), especialment aquella fracció considerada de «resta» i/o «rebuig». Segons el comunicat que es va fer públic, la «nova» planta, si abans tenia una capacitat de tractament de 3 Tm/hora ara pot arribar a les 5 Tm. La pregunta del milió que es fa tanta gent es: la «gestió eficient i sostenible» que se’ns ha venut per justificar la inversió de 41,5 milions d’euros contempla la tria manual de tot el que s’hi aboca als contenidors «intel·ligents» o haurem d’acceptar el rumor popular segons el qual tot va allà mateix, es tritura i només en queden les cendres que després es dispersen ves a saber a on? Els dubtes hi són, però hi ha una certesa: gràcies a la nova potència de destrucció dels residus, la planta de Campdorà generarà electricitat suficient per auto abastir-se i fins vendre’n un determinat excés amb la qual cosa s’hi podran guanyar uns diners que tal vegada podran servir per anar comprant més contenidors i seguir engreixant l’empresa de Florentino Perez.
Certament, de la destrucció de les deixalles al parc de la Devesa, passant pel llançament de les bosses al riu Onyar o l’abocador incontrolat i il·legal situat al camí dels Àngels, ha plogut molt i les coses han millorat substancialment. Ara tenim unes deixalles fantasma però res es perdurable en aquest món. Tot es mou i tot canvia. Del xap-xap a l’Onyar anem al porta a porta i a la selecció en funció de la utilitat que se’n pugui treure. Abans ja es feia això de reciclar però per una qüestió elemental d’estalvi i necessitat. Ara estem envoltants de plàstic però ningú s’atreveix a prohibir-lo. I així anem tirant... les deixalles!
