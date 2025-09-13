Opinió
Entre Tellado i Abascal
PP i Vox no són el mateix tot i que si escoltem als seus líders ens ho sembli en no poques ocasions. El PP és un partit de dretes i Vox és un partit d’ultradreta. El PP és una formació política democràtica que beu ideològicament de les millors tradicions del liberalisme conservador europeu i Vox és una formació política que té les seves arrels en la raça, el nacionalisme i el supremacisme; és feixisme. Succeeix, però, que de tant en tant se’ls calenta la boca a alguns prohoms del PP i donen pas a una confusió que perjudica a aquest i beneficia a Vox. Encara avui es parla de les declaracions aberrants d’en Miguel Tellado i d’en Santiago Abascal de finals de la setmana passada: el primer, número 3 del PP, va ser víctima d’una pujada de pressió arterial a Pamplona quan va deixar anar allò de "aquí podem començar a cavar la fossa on reposaran les despulles d’un govern (de Pedro Sánchez) que mai no havia d’haver existit", incidint de nou (i van milers de vegades) en la presumpta il·legitimitat de l’actual Executiu espanyol; el segon, número 1 de Vox, posant-se de genolls davant el racisme que inspira a la seva formació política, va dir allò de "s’ha de confiscar i enfonsar el vaixell de negrers de l’ONG Open Arms", just quan acabava d’atracar al port de Tenerife a petició del president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb la finalitat de donar-los un cop de mà en el desordre provocat per la immigració. És enrevessat relligar dues declaracions quan les matèries que tracten són distintes; tanmateix, a l’engròs, tant li fa una com l’altre a l’hora de posar-les en el sac de les antidemocràtiques manifestacions. Ho reitero: Tellado va anar a la recerca d’Abascal, i el guanyador va ser aquest als ulls dels electors de dreta dura.
Pels electors situats a l’esquerra del PP, això de "cavar la fossa" els recorda temps pretèrits i ha estat una advertència de tractament de futur vinguda des del PP, que en cap cas se l’espera d’Ursula Von der Leyen ni del canceller Friedrich Merz, ambdós membres del Partit Popular Europeu, com també ho és Alberto Núñez Feijóo. En conseqüència, els populars espanyols tenen un problema d’identitat, un problema de comunicació i un problema de lideratge fort. Efectivament, haver nascut –canvis de nom al marge– en plena transició política, però en el costat equivocat de la història, els residus del franquisme, els ve marcant i no precisament per bé seu. Fraga ho va veure (i patir) i se’n va anar cap a la seva Galícia natal, però l’essència s’hi va quedar. Per això li surten estirabots de temps en temps i no pas per modernitzar la seva imatge, sinó per lliurar-la de nou a l’infern del recordatori. Tellado és un expert en aquestes coses. El PP no comunica bé. No ha sabut renovar ni imatge ni contingut; i això li és un llast de carrosseria malgrat disposar d’un motor anomenat cent trenta escons al Congrés dels Diputats i majoria absoluta en el Senat. Per a postres, és un submís de les editorials de La Razón, ABC i El Mundo, seguits de ben a prop de diaris digitals que encara van més enllà en la seva bogeria d’intoxicar diàriament amb el discurs que Pedro Sánchez és un vulgar okupa del Palau de la Moncloa que ha de ser desallotjat sense haver d’esperar el resultat d’unes noves eleccions generals. Colpisme en estat pur; colpisme de bojos; colpisme dels que es creuen que per dictat de Déu han d’ocupar sempre el poder. Colpisme de bisbes, també; i d’alguns jutges que, com ha posat de manifest El Plural, juguen a fer política usant les xarxes socials amagant-se darrere de pseudònims. Ranci colpisme espanyol; el de sempre.
Continuo pensant que, malgrat tot, el PP és un partit democràtic, que el seu cap de files és un demòcrata i que és una persona ètica. Així i tot, li sobren personatges com Tellado o la Isabel Díaz Ayuso, que no seria ningú si el seu particular Rasputin, Miguel Ángel Rodríguez, no li preparés tot el guió... per substituir Núñez Feijóo! Amb un partit així no es pot anar enlloc, però un partit així, democràtic i de dretes, és necessari a Espanya. Persones com ara Juanma Moreno i Jorge Azcón, presidents d’Andalusia i d’Aragó respectivament, són perfectament homologables amb els líders de la dreta europea: constitueixen exemple d’un partit d’ordre, liberal i amb mentalitat de govern. Un partit institucional que no s’ha de témer. Exactament allò que li falta al PP d’en Núñez Feijóo que, segons que s’ha publicat en distints mitjans de comunicació, ja ha cedit un milió dels seus votants a Vox. El gallec ha de tallar l’assetjament intern que pateix liderat per la presidenta madrilenya, l’extern integrat per mitjans de comunicació que el traslladen al franquisme, ha de superar la por a perdre que té interioritzat donat que té totes les de guanyar si marca distàncies amb Vox i ha de tenir estratègia en substitució de la tàctica del dia a dia que practica i que el porta a contradir-se i a subordinar-se a Santiago Abascal, que sempre el superarà en qüestions com ara els focs artificials d’índole verbal. En Núñez Feijóo no pot aspirar a la presidència del Govern d’Espanya i revelar alhora part d’una conversa amb el Cap d’Estat, per ser desmentit per la Casa Reial tres minuts després, com va succeir aquest dilluns. Coses com aquesta no el coronen com a candidat a guanyar les pròximes legislatives espanyoles, i això que ho podria fer. Ha d’ordenar el seu cap i el seu partit. I ho ha de fer amb autoritat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys