Opinió
La trucada que val 50.000 euros
Fa quatre setmanes que truco a una coneguda immobiliària gironina interessant-me per una promoció d’obra nova que no puc pagar. I com aquell que té per tradició anar a jugar a la botifarra cada tarda, he agafat per costum trucar-los un cop per setmana, perquè em resigno a pensar que mai podré viure allà.
La primera vegada que em van despenjar el telèfon van dir-me que «el pis més econòmic» valdria «a partir de 450.000 euros» (la promoció, que ves per on quin nom, es comercialitzarà en breu). La meva sorpresa va arribar una setmana després, quan en tornar-m’hi a interessar, ja valia «a partir de 500.000». «No tornis a trucar», em repetia. Però és que jo en aquella terrassa m’hi veia. «Valdran a partir de 550.000 euros», em van deixar anar la setmana següent, com qui canta el preu d’un manat de cebes tendres. Ja podia anar fent números, ja, que allò tenia més xifres que el número pi. Però una setmana després vaig decidir fer l’últim intent, perquè potser, i només potser, les altres tres vegades s’havien equivocat. «El preu serà a partir de 600.000 euros», vaig haver d’entomar. Només vaig saber fer sortir un «ah, gràcies».
Aquell pis, el meu, el «més econòmic», havia pujat 150.000 euros en només quatre setmanes. A cop de trucada, he arribat a pensar (futur propietari: ho sento). «Cada vegada que algú s’interessi per la promoció, infla-ho 50.000 euros més, que total, vivim de la desesperació dels altres». Potser, i també només potser, aquestes van ser les ordres que un dia van rebre els comercials. Aquesta és la trista realitat: gent renunciant a la vida per poder pagar un pis que no val, ni de bon tros, el que en demanen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Una dona conviu més d'un any amb el cadàver momificat de la seva mare
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys