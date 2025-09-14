Opinió
Aigua amb gas, si-us plau
Encara minoritària, ha anat imposant-se el seu consum també com a aperitiu amb gel i llimona
He llegit aquest estiu una notícia econòmica que m’ha sorprès. L’aigua amb gas representa només el cinc per cent de les vendes d’aigües minerals embotellades a l’estat. Pensava sincerament que la tradicional pregunta de si es vol l’aigua amb gas o sense als restaurants quan el cambrer ho ofereix al principi del servei estava justificada per un consum més equilibrat de les dues opcions. Sorprenentment, atesa l’estadística, som una minoria. En el meu cas, minoria radical doncs fonamentalment només bec aigua amb gas, a menys que estant assedegat l’única alternativa sigui el que molta gent en diu «aigua sense gas». Certament que en anglès la paraula «sense» es tradueix com a «without», que és com dir sí i no a l’hora.
A la meva infància i adolescència, en trepitjar al carrer, el primer que veia al terrat de l’edifici del Bar Stop de l’altra banda de la Plaça Poeta Marquina de Girona era un doble cartell amb la simpàtica inscripció: «Beber es preciso, Agua San Narciso». Aquesta és una de les quatre aigües minerals amb gas que brollen de forma natural a uns 60 graus de temperatura a Caldes. Vichy Catalan i Malavella són de la mateixa empresa i San Narciso i Imperial d’una altra. Hi ha altres pobles de les comarques gironines amb gran tradició d’embotellament d’aigües dels seus manantials: Amer, Sant Hilari Sacalm (la vila de les cent fonts), Sant Aniol, Arbúcies, Ribes de Freser, Massanet de la Selva i fins i tot a les Gavarres fa pocs anys es va recuperar l’Aigua de Sallenys a cavall de Llagostera i Santa Cristina d’Aro.
Però per a mi l’aigua mineral amb gas per essència i la que consumeixo de tota la vida és el Vichy Catalan. I si no n’hi ha em valen les altres tres marques dels manantials de Caldes. Com que passo bona part de la setmana a Madrid he de dir que actualment té una bona distribució i es troba amb certa facilitat. Una dependenta del supermercat més proper a casa em va comentar fa uns dies que s’esgota ràpidament i l’han de reposar sovint. Crec que podem trobar la raó en la popularització d’un costum importat per turistes. Aquí sempre hem pres l’aigua amb gas freda, però gel perquè poc a poc acaba destruint la força de la bombolla. Però a altres països europeus, que consumeixen percentualment molta més aigua amb gas que nosaltres, els hi agrada afegir-hi gel i llimona com un aperitiu o a qualsevol hora del dia. Com si fos un gin tònic. Això s’ha imposat amb gran rapidesa.
Però quan vaig arribar a Madrid fa quaranta anys trobar-ne no era tan fàcil. Havies d’anar a «El Corte Inglés». En una ocasió, a aquelles dates primeres dates madrilenyes, amb el gironí Xavier Julià, que jugava amb el segon equip del Real Madrid, el Castilla, vàrem anar a fer el vermut amb el llavors davanter centre de l’equip blanc, Emilio Butragueño. Ell mateix va triar el lloc perquè era un bar en el qual, textualment, tenien el que volia. Era Vichy Catalan. Aquell dia vaig sentir per primera vegada que algú deia que el Vichy era «como el Möet&Chandon de las aguas minerales». I ho va repetir a algunes entrevistes quan li demanaven per la seva beguda preferida. Una bona publicitat gratuïta. Igual que la coneguda escena del documental «En la cama con Madonna» quan la cantant escenificava davant dels comensals, un cop sopat, tot emprant una botella de Vichy Catalan la seva habilitat pel que fa a determinada pràctica sexual de tipus lingu-bucal.
M’ha agradat sempre el Vichy Catalan, m’ha fet fàcil la digestió i el seu gust salí combina amb qualsevol plat (a més del vi, és clar). Quan sortia de nit i arribava de matinada a casa el bevia ben fred perquè tot el que havia consumit hores abans s’anés posant al seu lloc. L’única aigua sense gas que he begut amb certa freqüència és la de Vilajuïga. Una aigua diferent, inclassificable. Per alguns aigua amb gas esbravada però amb un gust i una mineralitat molt especial. M’agrada, quan em fumo un havà, afegir-ne un raig al whisky de malta perquè s’obri una mica. Quan el 2017 el Diari de Girona va donar la notícia que Aigua de Vilajuïga tancava per qüestions econòmiques, molts altres mitjans se’n feren ressò. Havia estat una marca de gran prestigi internacional mercès també a la difusió que en feu Dalí. Vaig comprar les darreres sis botelles del supermercat proper a casa a Girona. Però la notícia del tancament va tenir el seu efecte propagandístic i temps després la família Grifols la recuperava amb èxit. Ja puc tornar a batejar el whisky.
