Opinió
Espanya, pitjor que França
Aquesta setmana hem vist un altre episodi de l’intent de França per trobar el camí que resolgui els greus desequilibris del seu sistema: un excés d’ajudes socials fa impossible l’equilibri entre ingressos i despeses, de forma que el deute és del tot insostenible. Cal augmentar ingressos i disminuir despeses però, com? Amb un deute de 3,35 bilions, ha de pagar uns interessos del 3,45% que es mengen una part important del pressupost. El seu dèficit en el pressupost ja és del 5,8% del PIB i segueix creixent, de forma que cada vegada hi haurà menys pressupost disponible per pagar les despeses, més deute... fins que no es pugui pagar.
França té un deute per càpita de 113% i un creixement de l’economia pla, de l’1,1%. En principi això no hauria d’aixecar cap alarma, car una economia hauria de poder funcionar fins i tot amb creixement zero, però vol dir que, sense augment del deute, l’economia cauria més: tot i tenir una economia plana, el deute ha crescut un 13,9% des de 2021. Per tant, cal repensar moltes ajudes, com les pensions, les despeses sanitàries, les ajudes energètiques i les d’habitatge, que han crescut de forma important des de la pandèmia.
A Espanya els polítics s’ho miren cofois, tot dient, veus? Això a mi no em passa. I tant que passa! El deute d’Espanya des de 2021 ha crescut un 11,7% però, com que l’economia ha crescut una mitjana del 4,7%, el rati deute/PIB ha disminuït (a França tampoc ha augmentat). El perill per Espanya és que aquest creixement forçat per un turisme barat, per una exportació amb forta concentració de pocs elements i per fons europeus, es freni o s’acabi. Llavors ens trobarem amb una població que ha crescut des de 2021 un 2,8% i amb unes despeses a les quals no podrem fer front.
En comparació amb els dos països citats, Alemanya ho té millor, amb un augment del deute del 7,6% des de 2021, tot i un creixement mitjà del PIB de l’1,2%.
La clau en els tres països rau en el dèficit de les pensions, és a dir, el fet que les contribucions no arriben a cobrir les pensions. A Espanya el dèficit de les pensions, la diferència entre els ingressos de cotitzacions empresarials més la de treballadors i la depesa total, va ser l’any passat de 31.315 milions, l’1,97% del PIB, que el pressupost de l’estat va haver d’aportar (generant deute) per cobrir el dèficit. El problema s’agreuja per l’envelliment demogràfic, per una taxa de substitució elevada (l’import mensual de la pensió representa el 80% del darrer salari) i perquè l’actualització de la inflació s’ha fet de forma diferent a la dels salaris dels joves. El pes de les pensions a Espanya significa avui un 12,9% del PIB.
A França el dèficit de les pensions contributives és menor, de l’1% del PIB, i el d’Alemanya del 0,04%. Si ara mirem les pensions que es cobren a cada país veurem que la mitjana a Espanya és de 1.449 € (els nous de 1.567€ i els autònoms de 966 €), a França de 1.531€ i a Alemanya de 1.623 € (la mitjana és de 1.100€ perquè molta gent treballa parcialment). Així que, en el moment que l’economia no creixi com ho està fent ara i ho faci com abans de 2020, el catacrac dels pressupostos públics serà pitjor que el francès.
Però encara hi ha un tema pitjor: la capacitat de generar valor afegit amb el treball. Hem repetit que el model de l’economia espanyola no aporta prou valor afegit per cobrir les necessitats de l’augment de població (mobilitat, sanitat, ensenyament, seguretat). Aquesta setmana hem assistit a una lliçó sobre el valor del treball per part de la ministra Yolanda Díaz. El treball és nociu, ve a dir aquesta senyora: que treballi un altre. És el pensament subliminal que transmet.
Una enquesta de l’empresa Gallup sobre la predisposició del treballador en l’empresa, el seu grau de compromís, diu que els treballadors compromesos amb l’empresa a Espanya son el 9% (la meitat de fa 10 anys). A França son el 7%, a Alemanya el 14%. Mentre que a Dinamarca son el 21%, a Suècia el 24%, a Àsia el 33%, i a Estats Units i Canadà el 33%. Però encara hi ha una cosa més greu: els treballadors activament desmotivats, que treballen per frenar l’empresa, a Espanya, França, Itàlia i Alemanya son el 15%. Potser entre ells la ministra.
Espanya és un país que penja d’un fil per no entrar en problemes financers, però a sobre té una classe política que s’esforça a triturar el poc que queda de valor del treball, essent activistes en desmotivació laboral. Encara no s’ha entès que sense productivitat no hi ha benestar.
Treballar sense ganes -ja no dic amb il·lusió, perquè l’il·lús seria jo- és molt dur. Aixecar-te al matí i anar a la feina a passar les 8 hores per força és molt dur. Per això és important entendre la raó per la qual es treballa, la que permet que el teu esforç es recompensi amb un bon salari i la que deixa que existeixi l’empresa. Si tots anem de braços baixats, cauen les empreses i al darrere el benestar social. Tenim un absentisme entre el 7% i el 12% al sector privat, més alt al sector públic: s’han de contractar altres treballadors per fer la feina dels absents i en la majoria d’empreses industrials es necessiten mesos per formar un nou treballador especialitzat. Una empresa tarragonina del sector que conec ha hagut d’augmentar la massa salarial el 20% per resoldre l’absentisme, fet que fa caure els marges de l’empresa en un 5%... fins que el seu producte vingui d’un altre indret i hagi de tancar.
Si els llocs de treball són de baix valor afegit (amb més emigrants), per aportar prou recursos al sistema públic, el que cal és treballar més hores, no menys. El problema és posar ministres que no tenen idea d’economia, ni de geopolítica, ni de cap on va el món. França ens mostrarà la trompada, tal i com ja va fer Grècia el 2010, treballant avui fins a 48 hores setmanals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa un rècord de 7,8 litres en un minut a la Quar, al Berguedà