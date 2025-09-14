Opinió
Iglesias, Pujol, Colau i el preu del poder
Conec poques persones que siguin capaces de viure sempre de la manera que els marca la ideologia, l’educació o les creences. Es podrien comptar amb els dits de la mà i en sobrarien. És gairebé impossible ser plenament lliure en prendre decisions fonamentals sense tenir en compte l’entorn social, polític i personal en el qual has nascut i t’has desenvolupat i, per tant, sovint has d’actuar contràriament a allò que hauries fet o que et dicta el pensament. Malgrat tot, algunes persones són capaces de fer-ho amb el risc de ser unes incompreses per l’entorn social, polític i personal. La majoria d’elles tenen també la capacitat de fer que el que els hi entra per una orella (si els hi entra) surti immediatament per l’altra sense processar cap comentari crític, sarcàstic o malèvol.
Vaig començar a entendre la idea el dia que algú em va dir que «tothom és de dretes, perquè la societat és de dretes i està muntada com a tal». La lapidària frase no és certa, però explica perquè sovint ens comportem com no ens agradaria fer-ho i m’ha vingut al cap després de conèixer la notícia que Pablo Iglesias i Irene Montero han escolaritzat dos dels tres fills en un centre privat. Hi ha qui creu que algú com ells, que diuen ser d’esquerres com el que més, no hauria de portar els nens a escoles privades perquè és un comportament «de dretes». Alguns altres han opinat que dues persones que han format part d’un Consell de Ministres i que no s’han cansat de defensar l’escolarització pública, no haurien d’optar per la privada.
Sincerament, m’importa ben poc a on porten els fills a escola els representants polítics, siguin d’esquerres o de dretes, socialdemòcrates o liberals, progressistes o conservadors. El que sí em fa pujar la mosca al nas és que algú que dona lliçons a tort i a dret, actuï en sentit contrari a allò que predica. I si ho fa generalitzant encara m’irrita més. Fa uns anys, Pablo Iglesias va dir: «Papà i mamà que volen portar al nen al col·legi privat superespecial és perquè no volen que hi hagi nens gitanos, no volen que hi hagi fills d’immigrants marroquins, o d’equatorians, ni de gent de classe obrera en general, perquè no volen que es barregin amb nens de classe obrera». Home, hi ha moltes maneres de defensar l’escola pública i aquesta no seria la més educada i menys venint d’algú que ha estat vicepresident del govern. Ara ha dit que la seva decisió és per causes molt concretes i justificades. Doncs és de suposar que molts dels «papes i mames» als quals es referia fa un temps també devien tenir les seves raons justificades que molt probablement serien tan bones com les seves.
Iglesias potser és un dels polítics més vehements dels últims anys a Espanya, però no és el primer que cau en una contradicció flagrant. Jordi Pujol va passar bona part dels 23 anys de la seva presidència donant lliçons. Ho feia amb més simpatia que l’exdirigent de Podemos i fins i tot era més divertit, però quan va confessar «la deixa de l’avi Florenci» va haver de fer front a una allau de crítiques precisament per haver fet el contrari del que deia que havien de fer els catalans. Ada Colau és una altra dirigent que de rebentar actes, disfressada de superheroïna, va passar a dirigir una de les principals ciutats europees i va haver de prendre decisions que uns anys abans denunciava a crits. Aquest és el preu del poder i de la vida, però hi ha maneres i maneres d’assumir les contradiccions. Les d’Iglesias i Montero no sembla que siguin les més defensables.
