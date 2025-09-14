Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Jordi Roura

Pacificar no és fer emprenyar

Ja hi ha dos barris de Girona on els veïns estan en peu de guerra per la voluntat de l’Ajuntament de fer això que ara està tan de moda, pacificar el trànsit als carrers. I espera’t, que l’onada tot just comença. Si la idea està molt bé, que als voltants dels col·legis no hi hagi cotxes, ni tampoc al centre, però les ciutats estan muntades així i s’hi ha d’aprendre a conviure. El problema és que, una vegada més, tot es fa de cara a la galeria. Que maco que és pacificar sense consultar els afectats. Sense més projecte que posar uns new jerseis per impedir el trànsit i tal dia farà un any. Posats a pacificar, perquè no es fa un projecte de mobilitat dels barris afectats, com es podria reformar la zona per fer-la exclusiva per als vianants, i anar en consens amb la gent que hi viu?

L’últim cas el protagonitza un grup de veïns al voltant del col·legi de Santa Eugènia de Girona . S’estan mobilitzant amb l’objectiu d’evitar que es talli, de manera permanent, el carrer Mare de Déu de la Salut. Fan diana quan diuen que «s’ha posat de moda» això de pacificar els carrers de trànsit i posen de manifest que es perdran 25 places d’aparcament i molts minuts donant voltes. S’afegeixen al malestar dels veïns del sector sud de Sant Narcís, que s’oposen al tall davant l’escola Àgora. Tot s’ha cuinat d’esquenes a ells. Una bona manera de pacificar.

El govern amenaça en no quedar-se aquí. Sobre la taula també hi ha la pacificació de la plaça Catalunya, per exemple, que segons Lluc Salellas s’ha de concretar abans d’acabar l’any. Uns new jerseis ben macos, i una altra medalla al pit.

