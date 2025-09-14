Opinió
Daniel Capó
La urgència educativa
Aquesta setmana ha començat el curs escolar. És un dels principals ritus anuals de les famílies: l’estiu s’acaba, amb la seva falsa sensació de llibertat, i comença a definir-se una vegada més el present i el futur del país. Tornen les motxilles, els uniformes, l’autobús (o el cotxe), les llistes de llibres (siguin en paper o electrònics)… L’escena té molt de tranquil·litzador, perquè implica continuïtat. És el món tal com és. Però també amaga una inquietud per la qualitat educativa. Espanya -encara que segurament no només ella- fa dècades que descuida la formació dels estudiants, malgrat els ingents recursos que -si més no comparativament- es dediquen a l’ensenyament i del reguitzell de reformes i contrareformes amb què s’ha intentat resoldre un problema de moment sense solució. El resultat final el coneixem i no s’esgota senzillament amb les xifres negatives que aporta l’informe PISA ni amb el nombre d’alumnes que abandonen els estudis en fer els 16 anys. Es tracta sobretot d’un fracàs de la cultura que vertebra la nostra societat. I no ens hem d’enganyar: gairebé totes les desgràcies tenen el seu origen en la cultura. Les nostres idees ens construeixen, ens fan qui som i com som. Aquest axioma em sembla indiscutible.
Parlo de cultura, perquè és allò que ens distingeix. Pensem en els llibres, per exemple. Fa anys vaig llegir que a Finlàndia les biblioteques públiques fan set vegades més préstecs als seus usuaris que a Espanya. Aquesta proporció representa més que un número: apunta a la capacitat de mantenir la concentració, a la riquesa del vocabulari, a la competència gramatical i sintàctica, a la curiositat i també -per què no dir-ho?- ens remet a un món interior, ja que no debades la lectura és un acte solitari. Avui se sap que un dels grans indicadors de l’èxit educatiu futur és la lectura. Com més es llegeix menys es fracassa a l’escola, encara que a María Pombo li sigui indiferent.
Parlo de cultura, perquè transmet les virtuts que desitgem per al nostre país: per exemple, el sentit del rigor, de l’excel·lència, de la neutralitat ideològica, de pertinença i del deure envers un mateix i els altres... L’escultor Jorge Oteiza solia dir una frase que m’agrada recordar: «Els segles s’escurcen amb l’educació». Davant la decadència suau que vivim i que ens destrueix interiorment per esgotament, creure en l’educació equival a un nou començament. Vull dir que té la capacitat de marcar el to del futur i que ens permetria exclamar: mireu, aquest és un país que no ha donat l’esquena al seu futur. Un país que pretén preservar el seu patrimoni i que aspira a innovar, que desitja millors prestacions públiques en benestar i que sap que, per aconseguir-ho, necessita optimitzar el seu capital humà, incrementar la productivitat, enriquir-se i no resignar-se a l’empobriment. Un país que no ignora que l’esforç té sentit; que aprèn a raonar, a confiar, a creure en la llibertat, a respectar. Un país, en definitiva, que no es pot permetre el debat públic actual, perquè no el tolera.
S’ha dit que la generositat és la virtut dels fundadors. Es pot seguir un camí d’esquena als altres, però no es pot construir un futur si no és en comú. L’educació i la família són els dos primers pilars de la societat. I haurien de ser la nostra màxima prioritat. Tot es juga en la cultura.
