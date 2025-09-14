Opinió
Viure en català: la paradoxa dels botxins
A Catalunya es repeteix una escena curiosa: molts dels que s’erigeixen en salvadors del català són, la major part de les vegades, el seu botxí. Es queixen que el català és a l’avantsala de la mort, però no s’adonen que aquesta teràpia intensiva l’han construïda ells mateixos. És com si li fessin respiració assistida mentre li trepitgen el coll. I és una pena. Que poc favor fan a la llengua.
Jordi Martí Galbis, de Junts per Barcelona, va presentar la vigília de la Diada una campanya amb un títol solemne: «A Barcelona, viu en català». El partit li va publicar un magazine a propòsit amb la convicció de qui assenyala l’alarma. Va fer servir frases com «emergència lingüística» o que el català és a «l’avantsala de la mort». Es queixava de Collboni perquè aquest solia canviar de llengua (oh, déu meu!). No és casual: el tema de la llengua ha estat el leitmotiv d’aquesta darrera Diada, convertit en munició política. El problema és que aquesta munició no es queda als discursos. Sovint es tradueix en actituds de fustigació que, lluny de protegir el català, el converteixen en una arma llancívola.
Els exemples són nombrosos. Vet aquí la infermera de la Vall d’Hebron, Begoña Suárez, expedientada i assetjada el 2023 després de criticar en un vídeo l’obligatorietat del C1 de català per opositar. O la gelateria Dellaostia, a Gràcia, convertida en blanc de grafits i boicot l’agost passat per una suposada «agressió lingüística». També hem vist famílies que van reclamar el compliment del 25% de les classes en castellà a escoles de Girona, com a Llagostera o Canet, acabar fustigades amb pintades a les parets i linxaments digitals.
Tota aquesta sobreactuació no enforteix el català, l’erosiona. Si algú els digués a aquests grans defensors: «Aparta’t, pesat, que només aconsegueixes que la llengua es parli menys, infeliç», probablement seguirien allà, amb gest solemne i dit acusador. Perquè la llengua, fa la impressió, els importa molt poc. El que volen és agitar banderes i enardir els seus. Passa que la gent no és idiota. Ha començat a cansar-se. I la factura l’ha pagat l’idioma.
Els que pensin que l’equilibri entre les llengües oficials a Catalunya es juga als despatxos de jutges, o que depèn d’una voluntat política, tenen una visió massa estreta de l’assumpte. Una llengua sobreviu i creix quan la gent la sent pròpia i necessària, no quan se li imposa. El missatge als falsos defensors és clar: aparteu-vos. Perquè si de debò volen salvar el català, el primer que han de fer és deixar d’asfixiar-lo.
