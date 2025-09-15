Opinió
Acomiadi’s a temps
El món està enfadat amb si mateix, molest amb si mateix, indignat amb si mateix. El món està atordit, atabalat, el món necessita matar. Com es troba? Sabem que un material conductor és aquell que, pel que sigui, permet el pas de l’electricitat sense cap resistència. Aquí hi ha el coure, l’alumini, la plata, l’or… I bé, hi ha temperaments conductors de l’atmosfera de cabreig regnant. Són a les tertúlies de la tele i de la ràdio, però també dins del nostre veïnatge, de la nostra família, del nostre grup d’amistats. Els toques o els dones la mà i sents una rampa de malestar. Ignoro si estan fets de coure moral, d’alumini mental, de plata ètica o d’or espiritual, però transmeten d’una manera al·lucinant el mal rotllo que enverina l’atmosfera pública del país. Si vostè està indignat, desindigni’s, si us plau. No es despreocupi, però porti la preocupació amb seny. I compte amb utilitzar l’assecador, després de sortir de la dutxa, amb els peus mullats, perquè també l’aigua de l’aixeta és conductora de l’electricitat. El silici i el germani són semiconductors, que ja sap què significa. Però eviti també el contacte amb els semiconductors del desassossec. No val la pena estar mig enfadat.
Sigui vostè de mantega, per exemple, o de nata, sigui de vidre o de ceràmica, que no només no transmeten, sinó que aïllen. Aïlli’s en el bon sentit del terme, és a dir, sense deixar per això d’observar el món i d’intentar comprendre’l. Distingeixi els partits que són excel·lents conductors de l’extrema dreta d’aquells contra els quals els electrons de l’odi xoquen i tornen al lloc de destinació. No caigui vostè en el caïnisme. Renunciï a liquidar els individus que li cauen malament. No sigui com ells, com els que li cauen malament. Si no ho fa per decència, faci-ho per evitar l’úlcera d’estómac. L’aparell digestiu és un conductor molt eficaç del mal humor. I quan el mal humor s’assenta al duodè es converteix en un tumor. Moltes gastritis no són el resultat de la ingestió d’un bon guisat, sinó de la sobretaula posterior al dinar. Els temperaments conductors de la irritació sociopolítica solen aprofitar el moment de les postres o del cafè per deixar anar les seves descàrregues. Acomiadi’s abans que comenci a desfermar-se la tempesta. I que tingui un bon dia.
