Opinió
Camí d’un nou Girona
Va ser una molt bona pregunta en la roda de premsa posterior al partit perquè l’enfrontament contra el Celta deixava amb l’1-1 final una clara disjuntiva: Què pesava més, la millora de joc mostrada per l’equip gironí, en el costat positiu? O la pèrdua de dos punts, ja en el temps de descompte, en la part oposada?
Perquè ahir sí que es pot parlar d’un Girona diferent del qual havíem vist en les primeres tres jornades de Lliga. Alguns van voler parlar de brots verds pels últims minuts de l’encontre jugat a casa contra el Sevilla, però en el còmput global dels noranta minuts la imatge del Girona aquell dia va ser molt llunyana del que s’espera.
Ahir, a Balaídos, l’equip va fer allò que tant reclamava Míchel i que tan necessari era: competir.
No només perquè Ounahi va donar mostres de l’important que pot ser per l’equip, perquè Vanat marquès ja el seu primer gol amb la samarreta gironina, perquè Iván Martín tornés a semblar el jugador de molts mesos enrere o perquè Gazzaniga tornés a ser el cadenat que ja havia estat en campanyes anteriors. Aquests potser són els punts més destacats del que podríem anomenar el nou Girona, però en general Vitor Reis i Blind, Witsel o de nou Joel Roca, abans de fer-se mal, completaven un equip compacte, cosa que fins ara no s’havia vist.
Però aquest nou Girona ni de bon tros té la feina feta. Arribarà al partit de la setmana vinent encara com a cuer de la classificació, en companyia del Llevant i potser del Mallorca, que juga avui. Per tant, serà necessari sumar el primer triomf, que voldrà dir escalar posicions a la taula i començar a tenir tranquil·litat per treballar amb la confiança que el tècnic pregona des de fa dies.
Amb aquestes expectatives es podria considerar el duel de cuers contra el Llevant, a cara o creu, com de partit més important que mai.
Subscriu-te per seguir llegint
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Un front de tempestes deixa 50 litres a la Bisbal i Fornells i més de 40 a Girona
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions