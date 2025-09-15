Opinió
Iu Pascual i Rodés, el gran paisatgista
Iu Pascual (Vilanova i la Geltrú, 1883-Riudarenes 1949), pintor paisatgista, era fill d’una família hisendada. Als escolapis de Vilanova ja destacava als deu anys en música i dibuix. Estudià solfeig amb el mestre Antoni Urgellés i dibuix amb Emili Comas i Josep Sugranyes.
En acabar el batxillerat, el 1900 la seva mare el convenç d’estudiar arquitectura. Ara bé, a l’Escola d’Arquitectura només li interessa el dibuix que referma a l’acadèmia de Joan Baixas, el qual s’enduia els alumnes al camp perquè pintessin; entre els primers amics, Joquim Torres Garcia. El 1919, al ceramista Llorenç Artigas li escriurà que no va seguir arquitectura «perquè pogué més en mi l’afició a la pintura, entregant-m’hi completament»; i afegeix: «He seguit sempre els mestres de l’Escola francesa perquè crec en el paisatge, són els únics: Pussin, l’holandès Tainir, Corot, Skissley…». Va conèixer el Cercle Artístic de Sant Lluc, escissió del Círculo Artístico de Barcelona, presidit per Joan Limona, de qui va ser deixeble. Amb Llimona, intransigent, íntegre i catòlic, contrari a la bohèmia de Casas i Rusiñol i al Círculo, alumne i mestre van congeniar fins al punt que Llimona li va dedicar un gran dibuix al carbó. Ell mateix li trobà feina al taller d’Antoni Gaudí, amb qui treballà una trentena d’anys juntament amb d’altres (Torres Garcia, Opisso, Xavier Nogués, etc.).
Sota les ordres de l’arquitecte va dibuixar les vidrieres de la Seu de Mallorca, va col·laborar en la decoració de La Pedrera i acabaria dissenyant els vitralls del Monestir de Montserrat. Quan la feina l’hi permetia, s’escapava a la casa pairal de la mare, a Cornudella, buscant els sots ombrívols dels seus paisatges. Llimona l’ajudà a exposar les seves teles. Posà taller propi, esdevingut cenacle d’amics com Josep Carner (li dedicaria uns versos a la revista Catalunya e1905), Alexandre de Cabanyes i, sobretot, Francesc d’Assís Galí i Fabra, el qual, amb l’Escola d’Art Galí, creà una mena de família cohesionada per l’ideal comú del Noucentisme (Francesc Vayreda, Lluís Plandiura, Xavier Nogués, Joan Miró, Ignasi Mallol, entre d’altres).
Quan té 20 anys, mare i àvia es traslladen a Barcelona (no volien que s’enganxés al carro de la bohèmia). El 1904, quedà seduït per Francesc Pujols. L’ajudà a esdevenir l’ànima el 1909 de la institució «Les Arts i els Artistes» (idea original d’Eugeni d’Ors, potser massa ambiciosa), que reunia joves de vàlua artística. Pascual, admirat pel paisatge olotí vist en les teles de Vayreda, Domenge, Galwey o Berga i Boix, després de l’èxit de la mostra Les Arts i els Artistes, a la primavera de 1910 va desplaçar-se, convidat per Vayreda, a Olot. Aquell paisatge l’apropava al seu admirat Corot. S’hi va estar cinc mesos. Tot seguit, el 5-II-1911, inaugurava la primera exposició de pintures olotines a la Sala Parés de Barcelona. Fou un èxit de crítica i vendes, que es repetí el 1912 (quan ha de socórrer la família, arruïnada per una jugada del pare a Borsa). El 1913 es casa a Barcelona amb l’olotina Maria Bassols i Bassols, contra el consentiment patern, però l’ajudarà el germà de la seva mare, l’oncle Anton Rodés, padrí de bateig i de noces. Instal·lat a Olot amb els seus, el 8-X-1914 mor Josep Berga i Boix, director de l’Escola Menor de Belles Arts d’Olot. L’escultor Celestí Devesa el substituí provisionalment, però Pascual en fou elegit director per la Comissió de Foment de la Diputació gironina. El 8-II-1915, en prendre possessió, anuncià la intenció de modificar el pla d’ensenyament (imposà una edat mínima de 10 anys als alumnes i amplià els ensenyaments amb l’escultura i el ferro forjat i, més tard, decoració, gravat i altres disciplines…) Tot i les seves ocupacions, no deixava de pintar i exposar, no sols a Barcelona, sinó també a París, Brussel·les i Londres.
El 1917 Francesc Vayreda, que s’ha casat, s’instal·la definitivament a Olot, on arriba un tercer amic, Ignasi Mallol. Faran un tercet inseparable, augmentat a l’estiu, quan arribaven altres pintors i amics. Plegats formaven una veritable pinya, que es desplegava a pintar pels afores de la ciutat: E. Galwey, M. Llavanera, E. Barnadas, R. Llimona, D. Carles… Dues de les seves preocupacions eren educar als nous corrents (obligarà els alumnes d’anar a veure a Barcelona l’Exposició retrospectiva i moderna d’art francès) i, promoure la pintura dels seus deixebles. Els muntava exposicions a Olot i Barcelona i sol·licitava per a ells beques a la Diputació.
La dècada dels vint és de plenitud pictòrica, ambiental i musical (Nit de lluna a a la Garrotxa n’és un exemple). El 1923, amb Mallol i Joan Colom, viatgen: París, Brussel·les, BrugesMalauradament,nt mor Xavier Montsalvatje Iglesias, que deixa quatre fills petits i esposa, la Mercè, germana de la muller del pintor. S’afillaran el nebot més petit, en Jordi. Pascual potencia l’Escola amb una sala d’exposicions (Saló Citroën, esdevingut Sala Vayreda).
El 7-II-1929, F. Vayreda i Mallol se’n va a Tarragona. Pascual es queda sol. Amb la República, se li concediran nous locals per a la docència. Primer premi del concurs «Montserrat vist pels pintors catalans» amb l’obra Madona Bruna. Ara els tres vèrtexs del triangle amical són Rafael Llimona, Domènec Carles i ell. Aprovat l’Estatut, impulsà la creació per part de la Generalitat de l’Escola Superior de Paisatge d’Olot (1934), de la qual va ser director. Sobretot durant els anys 30 composa sardanes (se’n conserven una dotzena, la majoria instrumentades per a cobla, entre les quals Puigsacalm.) Acabada de guerra (in)civil, se li instruirà un procés i se sentirà reprimit. Mai més no va ser el mateix. Morirà en tornar del front Jordi, el seu afillat. Encara trobarem la seva petja a Olot, Sant Esteve de Bas, Cornudella, Barcelona; troba un cert redòs a la penya de «La Pinacoteca». Hi coneix Lluís Rivera, que se l’endurà a Riudarenes, on començarà una nova vida el 1947. Hi acabaria els seus dies a causa d’un atac de cor (20-VII-1949).
