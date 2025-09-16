Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Girona

Carta d'un lector: "Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries"

L'autor es pregunta si "els nostres dirigents no passegen mai pel barri vell?"

Una treballadora reitrant males herbes de la pujada de Sant Martí.

Una treballadora reitrant males herbes de la pujada de Sant Martí. / Ajuntament de Girona

Denúncia de la brutícia al barri vell de Girona

Narcís Torrent Ferrer | Girona

Hem assistit a una visita guiada, titulada «Girona medieval», que, per cert, ha estat molt constructiva i interessant, però alhora que la guia (molt professional) ens explicava a cada parada la informació històrica, els nostres ulls anaven a la porqueria i brutícia del barri vell, a cada racó plantes que creixen pel mig dels carrers, esglaons i parets, que demostren que fa molt temps que ningú les toca. Pintades a les façanes de portes i cristalleres, les escombraries de ferro repletes i amb deixalles per terra...

Ostres quin fàstic, hem pensat!

Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries. Què deuen pensar els milers de turistes que ens visiten?

Nosaltres vivim a la part sud de Girona, i ja estem acostumats a la brutícia per tot arreu, cosa que mai abans havia passat, podria dir que ja ho hem normalitzat per desgràcia.

Però veure el centre històric, que cal conservar per a nosaltres i la gent que ens visita, és del tot intolerable.

Pregunto: els nostres dirigents no passegen mai pel barri vell? Segurament que no, ja que se’n donarien vergonya de com està d’abandonat tot.

És tan gran la deixadesa que sentim pena i veiem que costarà molt temps solucionar-ho.

