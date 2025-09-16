Opinió
Eduard Herrero, un activista compromès
El pròxim divendres a la sala Marfà de Santa Eugènia de Ter, Eduard Herrero presentarà el seu llibre de memòries. És un repàs a la vida del professor, activista, dirigent esportiu i polític gironí.
Fa molts anys que tinc el privilegi de compartir la seva amistat. És un home honest, treballador i que al llarg de la seva experiència vital sempre ha treballat en favor de la societat des de diferents vessants.
Parlar de l’Herrero és parlar de Santa Eugènia de Ter. És parlar d’un líder veïnal que al costat de molta gent anònima ha defensat la dignificació del barri des d’un posicionament altruista i totalment desinteressat.
Conec, he compartit idees i moltes hores amb l’Eduard Herrero. A les eleccions municipals de l’any 1987 el vam anar a buscar perquè encapçalés la llista del CDS a la ciutat de Girona. Volíem el perfil d’una persona independent, que s’hagués posicionat en favor dels veïns i veïnes i que fos valenta, atès que es presentava una campanya complicada davant la maquinària de partits tan consolidats com el PSC o CiU. A més a més en Quim Nadal era l’autèntic líder de la ciutat i sumava majories absolutes en totes les conteses electorals.
Al costat del companys com en Martí Manel Díez-Lloret i en Josep Maria Zamora –tots dos traspassats en edat jove, malauradament– confeccionàrem una llista que mereixia millors resultats. Al final ens van faltar dos-cents vots per a ser presents en el ple municipal, però l’Herrero continuà treballant com ho demostrà per exemple amb la presentació a la Unesco de la proposta de Girona com a patrimoni de la humanitat, o proposant iniciatives innovadores en aquells moments com la del Defensor del Ciutadà i consolidant -igual que tots plegats- una modesta carrera política, participant com a cap de llista a les Corts espanyoles. No defallí malgrat els resultats electorals i fins al darrer moment defensà les idees d’un centre polític que malauradament ha desaparegut del panorama polític no només espanyol, sinó també català.
L’Eduard Herrero és un autèntic corredor de fons i fins i tot avui als vuitanta anys continua al peu del canó, al costat de la gent del barri perquè es conservi el parc Jordi Vilamitjana, inaugurat fa només cinc anys. La seva independència li ha permès oposar-se a la posició especulativa de l’Ajuntament de Girona que vol edificar-hi 347 habitatges. En paraules d’Herrero: «La resignació té un límit, malgrat que ens vulguin fer creure que legalment es pugui fer la transformació urbanística de convertir el parc en zona urbanitzable. Té un límit social, moral, democràtic i contrari a normes, lleis, directrius europees que prioritzen els valors mediambientals per sobre de projectes urbanístics».
Herrero, a l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, marcà al costat dels seus companys tres línies d’actuació basades en l’urbanisme, la cultura i els esports. En aquest darrer aspecte cal parlar del Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (Ceset), que des del bàsquet fou una forma de cohesió del barri i de formació per a molts joves. Ha estat, després d’una llarga trajectòria plena de maldecaps i vicissituds, l’origen de l’Uni Girona, una entitat que ha donat i continua donant grans alegries al bàsquet femení de casa nostra des d’un punt de vista estatal i internacional.
Seria molt llarg parlar de l’Eduard Herrero, però cal llegir les seves memòries a on dona una llambregada als seus trenta anys com a pedagog de la Filosofia a l’institut Jaume Vicens Vives de Girona. Fa un repàs a qüestions molt locals que a vegades s’obliden com el Pla General i la Nacional II, la frontissa del Güell, el Pont del Dimoni, la plaça del Barco, la protecció de les Hortes de Santa Eugènia, la recuperació de Can Ninetes o les instal·lacions esportives del barri.
Tant de bo el país gaudeixi d’ara endavant de més activistes com l’Eduard Herrero, perquè són exemples de lluita veïnal en favor del progrés dels nostres pobles i ciutats. Tanmateix són un mirall per a les generacions futures en un món cada vegada més personalista i menys solidari. Malauradament les administracions cada vegada s’omplen més de persones que tenen com a objectiu un salari públic, sense haver passat per entitats, esbarts, clubs o associacions -tots ells sense ànim de lucre- que en definitiva són el motor de Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Aigua amb gas, si-us plau