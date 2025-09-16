Opinió
Turisme que suma i resta
El passat juny el lobby turístic Exceltur, que agrupa 31 rellevants empreses turístiques i subsectors del transport aeri, ferroviari, marítim i terrestre, allotjament, agències de viatges i tour operadors, divulgava un Manifest per un turisme responsable, inclusiu i regeneratiu.
Sota el lema «Turisme que Suma», es volia «promoure el diàleg entre actors públics i privats i la ciutadania per abordar les externalitats del turisme i equilibrar les activitats turístiques amb les perspectives locals». Lloables propòsits repetits mil vegades, però que sempre són fum.
Així, es proposa un «Decàleg per afrontar els reptes de les destinacions espanyoles consolidades». La finalitat és suggerir actuacions dels gestors públics per promoure la transició cap a un turisme amb més contribució socioeconòmica, compromès amb la qualitat de vida de la societat local i de menor impacte ambiental. En suma, buscar una estratègia alternativa a l’adopció de mesures aïllades, de caràcter discriminatori, impulsades en l’actualitat per alguns governs autonòmics i locals.
És la sempiterna cançó de l’enfadós per pal·liar l’ansietat que s’ha instal·lat en l’empresariat de destins turístic madurs que contempla com la rendibilitat del negoci cau any rere any.
Doncs els esforços per canviar de rumb amb el decàleg se centren en els punts següents:
1. Invertir en coneixement. 2. Impulsar instruments d’ordenació urbanística. 3. Prioritzar els sistemes de gestió professional. 4. Incentivar la inversió en renovació de les instal·lacions i els serveis turístics. 5. Lluitar contra la prestació de serveis turístics il·legals. 6. Promoure normes i instruments per garantir el civisme. 7. Impulsar nous pols i productes turístics. 8. Reforçar i reorientar la promoció turística. 9. Construir una governança basada en la col·laboració publicoprivada. 10. Consolidar una fiscalitat justa i finalista que eviti nous tributs addicionals.
Bé, els preceptes són un desideràtum, allò que es desitja, difícil d’aconseguir d’avui per a demà. La realitat és més punyent i no s’avé a les recomanacions d’Exceltur, sinó que cada empresari fa la guerra pel seu compte amb una competència ferotge que degrada més la destinació.
Aquest estiu a Lloret s’han vist les orelles al llop i no s’han assolit ni de bon tros les expectatives creades. Les xifres finals suposaran una davallada dels ingressos previstos en un grapat d’establiments hotelers, de restauració i del comerç. Amb prou feines se salvaran els mobles malgrat la rebaixa escandalosa de preus, ni arreplegant adolescents incívics durant juliol i agost, atrets per gaudir de l’oci nocturn a preu de parracs. Vaja, res d’excel·lència turística.
De fet, a Lloret, el turisme que hauria de sumar, resta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Aigua amb gas, si-us plau