Aïllats
És ben curiós com canvia la percepció d’un hàbit en funció del seu ús social. Els que som de la generació Walkman vam escoltar moltes vegades, gairebé tantes com la nostra música preferida, la cantarella que els auriculars «et faran mal a les orelles» o directament que «et quedaràs sord». Però més enllà del grau de veritat d’aquestes afirmacions, que era superior al que volíem admetre, escoltar música amb els auriculars era una esplèndida manera de refugiar-nos al nostre món i projectar uns anhels que sovint es manifestaven entre rimes i canvis de compàs. Potser tot això va néixer amb el Walkman i aquells cascos que havies de posar al màxim de volum per assolir l’efecte desitjat, però s’ha consagrat amb la modernitat, en què aquest aïllament s’ha tornat més generalitzat i, a més, amb una tecnologia molt més eficaç. Si ets pare d’un adolescent que tendeix a preferir la música als teus rotllos (la mar de comprensible, per altra banda), saps que qualsevol sermó serà disfuncional perquè, a sobre, vas fer exactament el mateix que ell en el seu dia. Però mentre assumeixes que hi ha advertències estèrils perquè no tenen cap legitimitat, no deixa de sorprendre’t que persones presumptament adultes no es posin auriculars quan consumeixen productes audiovisuals amb el seu mòbil. Fer la prova, no falla: dia rere dia, en almenys una ocasió, viatjant en transport públic o simplement anant pel carrer, et trobes individus que miren vídeos o escolten música sense auriculars, socialitzant uns gustos que no tens per què aguantar i generant disrupcions acústiques per allà on passen. El millor de tot és que en la majoria dels casos, quan els ho fas notar, la reacció és d’irritada condescendència, com si fossis un policia provant d’impedir un dret fonamental. No, estimats maleducats, demanar-vos que abaixeu el volum no és gens exagerat, perquè feu molta, molta mandra. I tingueu present que demanem això tan eufemístic que ho abaixeu perquè el que realment voldríem és ficar-vos el telèfon allà on definitivament no sonaria.
