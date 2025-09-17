Opinió | CARTES
Pere Espinet CollJosep Baella Isanta
Europa, propietària del món
Fa ja mig segle, un grapat de joves apassionats pel bon cinema van decidir posar en marxa una aventura cultural que, amb el temps, es convertiria en llegenda: el Cine Club Anglès. Sota el paraigua protector de l’Associació de Pares de Família, i en plena dictadura franquista, aquests valents cinèfils van saber trobar la manera de projectar pel·lícules diferents, arriscades i, sovint, prohibides. Calia actuar amb prudència, per evitar que «ens fitxessin» les autoritats.
Les sessions es feien al Cinema Espinet, un divendres al mes. Les pel·lícules que hi arribaven no s’assemblaven gens a les que omplien les cartelleres comercials: tractaven temes incòmodes per al règim i mostraven realitats que la censura volia amagar. Després de cada projecció, s’obria un debat apassionat, moderat per un conferenciant, on els espectadors podien opinar, discutir i compartir impressions.
Aquella manera de programar, lliure i valenta, va convertir el Cine Club en un punt de trobada esperat amb delit per molts joves de la comarca, que hi acudien per gaudir d’un cinema que no es podia veure enlloc més.
Entre les pel·lícules que més van captivar el públic hi havia Ana y los lobos, Mi prima Angélica, El acorazado Potemkin, Dersu Uzala, Cuerno de cabra, Johnny cogió su fusil i Gritos y susurros, entre moltes altres.
Una de les anècdotes més recordades va ser l’estrena de King Kong de Dino De Laurentiis. Aquell dia, més de 500 espectadors van omplir la sala. El programa anunciava que es passaria la primera versió de King Kong del 1933 i que, per a l’ocasió, hi hauria la presència d’un goril·la. I així va ser: un imponent King Kong es va passejar entre les butaques, sorprenent i fent riure un públic que mai no oblidaria aquella vetllada.
El Cine Club Anglès no només va projectar pel·lícules; va projectar il·lusions, va encendre consciències i va escriure una pàgina inesborrable de la història cultural del nostre poble. n
La transició del poders d’Orient a Europa es reconstrueix a Roma entre els segles disset i divuit, i després s’escriu una altra història per legitimar-lo, on Roma ja té poders propis, anteriors a la gran Grècia. I aquests són els etruscs, dels quals neix l’Imperi Romà. Però aquesta no és l’única ni la falsificació principal. Destaquen la glòria de Sant Pere, que decideix anar a Roma i fundar-hi l’església cristiana, i la de Constantí, que decideix lliurar la ciutat al bisbe de Roma.
L’any 1719 alternatiu (1534 oficial) es funda la companyia de Jesús a París, després d’haver acumulat les biblioteques creades a Terra Santa, gràcies al domini dels Anjou sobre l’Ordre del Temple. Amb el control dels Textos Sagrats (la història de l’imperi), es proposa l’ambiciós projecte de reescriure la història i crear una cosmovisió nova del passat, que pretén tenir un impacte global.
Entre els segles quinze i setze oficials (disset i divuit alternatius) es confisquen i/o es traslladen les biblioteques d’Orient cap a Europa, i totes elles van cap a les noves corts imperials de Castella, França, Anglaterra, Àustria, Rússia i el Vaticà. Finalment acabaran centralitzades a París. Les biblioteques de la (mal) anomenada Corona d’Aragó es saquegen i són la base de la fundació, el 1712, de la Biblioteca Nacional d’España. Biblioteques nacionals fundades al segle XVIII són: França any 1720. Àustria any 1726. Anglaterra any 1753. Rússia any 1795-1814. L’any oficial i real de 1785 es crea l’Arxiu General d’Índies, a Sevilla, on s’escriu la història «colonial» a la castellana (Andreu Marfull). n
