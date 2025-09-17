Opinió
Herois caiguts
«No puc deixar de manifestar que fóreu uns folls consumats en sacrificar-vos per una causa, que cometéreu una estupidesa il·limitada, atroç, realment mereixedora de la mort…», ho escriu Alfred Polgar en una glossa titulada Discurs, per desgràcia mai no pronunciat, davant la tomba de les víctimes, una més del llibre La vida minúscula, si bé una glossa és una explicació que s’escriu fora del text, en el cas de Polgar és una descripció en poques pàgines de detalls quotidians sense caure en la banalitat, el més profund es troba en la superfície, «la vida fermenta i es descompon massa ràpidament per poder-la conservar gaire temps en llibres vastos i llargs», diu Polgar, i l’escriptor contemporani seu, Robert Musil, remarca «Polgar ens ha fet un servei inestimable en ensumar les falsificacions ben disfressades amb la sensibilitat d’un geni», en efecte, en el Discurs, Polgar ensuma que les víctimes en nom d’una «causa» –unes víctimes enterrades amb tots els honors amb un tros de llautó a la solapa de l’uniforme, i una causa embolcallada amb una bandera- eren víctimes malaguanyades, els que ara estan colgats en la muntanya dels herois en cas de tornar del no-res quedarien decebuts en comprovar que la seva immolació en l’altar de les grans causes serví per ben poca cosa, i que la sang vessada, la seva i la de tants altres, va ser ràpidament netejada amb lleixiu per poder passar pàgina.
Davant uns fets que creiem injustos enarborem la bandera tricolor, la de la vanitat, la de l’orgull ferit i la de la venjança, unes reaccions massa humanes per a recordar que a vegades la no acció és preferible a l’acció, que és aconsellable deixar que les emocions deixin pòsit, que per més que ens revoltem no canviarem el destí de la humanitat, un destí, val a dir, poques vegades exemplar, i sense oblidar que hi haurà circumstàncies que sí que demanaran que actuem sense pensar-ho dues vegades. Per sort nostra la major part de les vegades que ens arremanguem i sortim al carrer per arreglar el món no empenyorem la vida, d’aquí a un temps els integrants de la flotilla es podrien preguntar si tantes milles marines, si tant repetir la paraula genocidi, beneficià el poble palestí, però no s’ho preguntaran perquè seria una desconstrucció existencial o ideològica, que pel cas és el mateix, i parlar de desconstrucció és parlar de cura d’humilitat, una teràpia que els interpel·laria sobre si calia tanta escenificació, tant de protagonisme, i per les mateixes raons tampoc s’ho preguntaran cap dels valerosos combatents que han fet servir la bandera de Palestina com a mocador de llança en el seu combat contra un escamot de ciclistes infidels, ara bé, no ens enganyin, els importa un rave la sort dels palestins, l’únic que els importa és el seu ardor guerrer, la protesta per la protesta, i per descomptat que no s’ho han preguntat els ideòlegs del procés amb Puigdemont al capdavant, mai reconeixeran que ni les processons, ni les urnes xineses, han aportat un bri de benestar a Catalunya, tot el contrari, deia Lluís Llach que la prova que l’independentisme ha tocat fons és que Illa sigui el MHP, discrepo modestament de la seva opinió, la prova del cotó de la lipotímia crònica que pateix l’independentisme és que estigui comandat per un brigadier histriònic.
Alfred Polgar abandona Viena i s’estableix a Berlín fins l’incendi del Reichstag i comença una vida nòmada que el porta a Hollywood com a guionista fins als anys cinquanta, una tornada tant o més dura que la partida, «els que havien aconseguit escapar i evitar ser assassinats havien de fer les paus amb els qui per casualitat no havien aconseguit matar-los».
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva