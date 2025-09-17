Opinió | Des de la Font del Bisbe
L’esquerra i la seva gent
Tota la meva vida he estat d’esquerres, per antifranquista de jove, per tradició familiar i perquè sempre he pensat que si al meu voltant hi ha injustícia, alguna cosa havia de fer per a combatre-la. He estat envoltat de companys i companyes de les classes populars i, amb major o pitjor fortuna, sovint els he representat. Ara, en passejar per barris i viles, em costa reconèixer la petjada de l’esquerra en els fills i nets dels que varen ser els meus companys. Què ha passat? Sento dir-ho, però em sembla que l’esquerra els ha abandonat.
L’esquerra defensa lluites legítimes i necessàries (feminisme, LGTBI, antiracisme...) però ha silenciat altres problemes per por al que s’anomena «comprar el marc de la dreta». Això ha creat una paradoxa, l’esquerra defensa les lluites socials, bé; però evita parlar de seguretat, ordre o fracàs escolar.... La dreta extrema s’oblida del primer, tanmateix promet solucionar el segon. I la gent, que en els barris està exposada -sobretot, al que l’esquerra no dona resposta-, cada cop més s’agafa a les solucions que li ofereix l’extrema dreta.
Entre diferents factors, per raó d’espai, analitzaré algunes dades de seguretat. Les que tinc al meu abast, del 2024, em diuen que a Espanya hi ha 50 delictes/1.000 habitants, gairebé igual que el 2010. Però, atenció, el crim està concentrat. Les mitjanes enganyen: hi ha zones amb molta més incidència, on la inseguretat és un fet quotidià. Per al CEO la percepció d’inseguretat és només del 8%, però en els barris populars, per a molts veïns, això no és una percepció sinó una rutina constant.
Cada cop a més barris i viles els hi manquen serveis i són vulnerables. Són zones amb alt índex d’atur, economia submergida i elevada presència d’immigració pobre, que entra en competència amb els que ja hi vivien, per uns serveis públics tensionats i pensats per a fa vint anys. La pobresa i la desigualtat són el caldo de cultiu de la petita delinqüència que reincideix un cop i un altre, en un sistema judicial obsolet i amb recursos insuficients. Quan la resposta política es limita a discursos abstractes, el veïnat cerca els que li proposen mà dura.
No és ideologia abstracta, no són el que alguns, despectivament, amb falsa superioritat moral, anomenen «fatxapobres». Es mouen per pragmatisme. Si pateixes robatoris o fracàs escolar, votes qui diu que ho resoldrà. Si l’esquerra respon amb dades fredes o silenci, sembla que no entén la teva vida. I vota als qui els seus avis mai haurien votat.
Si l’esquerra ignora aquestes demandes, les classes populars l’abandonen. La sortida, doncs, no és triar entre les lluites socials i els problemes quotidians. És lluita antiracista, feminisme i LGTBI, però també seguretat, educació i ordre en la vida quotidiana.
Només així l’esquerra serà útil a la seva gent.
