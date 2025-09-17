Opinió
L’evisceració de les anxoves
Cap a finals de la dècada dels quaranta i durant uns quants anys de la dels cinquanta, mentre creuàvem la postguerra mancaven molts productes alimentaris, de consum, d’higiene personal i medicaments, però també alcohol, tabac i cafè. Dos dies a l’any, al foscant, parava un cotxe davant la botiga de casa, la sastreria, i sortia un home, amic dels pares, que mai van presentar; es limitaven a dir que era un company de Sant Feliu de Guíxols. No tenia aspecte de malvat, ans diria que semblava un bon jan. Era un estraperlista que feia negocis amb el pare venent mercaderies de contraban.
Dissimuladament, entraven a casa quatre o cinc pots de vidre d’anxoves salades, capses de toscans, de caliquenyos, caixes de puros de Filipines, xocolata, cafè, colònies franceses i altres productes. El pare li tenia preparats paquets de roba, pantalons de vellut, bufandes, passamuntanyes i caçadores de feltre. Un cop acabat de prendre una tassa de cafè amb llet i sucar-hi una torrada, feta per la mare, sorprenentment, contrabandista, després s’acomiadava afectuosament i quedaven entesos per al pròxim intercanvi d’articles prohibits.
El pare revenia productes entre gent de la seva estricta confiança perquè encara que fos el jutge de pau del poble amb la Guàrdia Civil no s’hi podia jugar. A casa celebràvem que altre cop menjaríem anxoves i la meva tasca era anar-ne a buscar dels pots unes quantes i dessalar-les, del rebost també portava olives que no podien tocar aigua perquè es disgustaven (sempre em va fer gràcia el mot tan precís «disgustar» aplicat a coses materials).
Crec que mig poble sabia que el pare facilitava nous productes i a alguns aprofitats no els importava pagar a la bestreta, convençuts que ho revendrien a preu més car. Així rutllava el país en aquell període de carències.
L’anxova és un nom genèric, com ocell o animal i designa a un conjunt de peixos d’unes característiques semblants, com el pardal físicament s’assembla a molts altres ocells. Sempre havia pensat que l’anxova era un peix concret. Com que Arbúcies és un poble del rerepaís ningú sabia salar-les i les menjàvem fregides i, els diumenges, olives farcides d’anxoves pel vermut. Si en volíem de salades les havíem de comprar. La tieta de Blanes per Nadal ens en portava uns pots i la mare li regalava bolets i fuets de la matança.
A Girona, la Montserrat les obria en canal, les eviscerava; en preparava cada any uns pots de vidre i sempre li sortien boníssimes, excepte una vegada que va deixar surant la cua d’una anxova i vàrem haver de llançar-les perquè s’havien fet malbé.
Qui no s’ha tallat obrint alguna llauna, especialment la d’anxoves, encara no és un adult, comentava la mare, entre els meus germans el més grapallut era en Lluís i qui tenia més mala sort era el més gran, en Francesc. Em tocava dessalar-les i deixar-les una estona en vinagre, que era com més ens agradaven. El pare afirmava que no hi ha un millor menjar per esmorzar, en els dies de festa, especialment, en el temps hiemal, que una torrada sucada amb tomaca i carregada d’anxoves que havien de ser obligatòriament de l’Escala. Tenia raó, a la persona que no li agraden les anxoves (deia el progenitor) no pot ser un home de bé.
Fa anys vaig aguantar somrient una llarga discussió entre dos sibarites sobre si les anxoves del Cantàbric, exclusives de les fredes aigües del Golf de Biscaia, són més grasses i olioses que les de Mediterrani, escarransides i sense gust, i que es poden pescar en tots els litorals, mentre que les bones, les del nord, es pesquen durant la temporada que dura de març a setembre, quan es considera que el peix és al seu moment òptim. El defensor de les anxoves del Mediterrani ho va negar tot, perquè les d’aquí són incomparables, puix que l’olor del nostre mar és inconfusible.
No recordo si li havia llegit a l’escriptor Josep Pla, o ell m’ho havia dit, tanmateix, alguna vegada li havia sentit defensar les anxoves del Cantàbric, el marisc de Galícia, però res com la tonyina atonyinada, colpejada a cops de bastons i ferida amb un arpó en qualsevol mediterrània almadrava, un préstec de l’àrab: lloc on es lluita i es colpeja, tal com apareix s la meravellosa pel·lícula de Rossellini Stromboli, terra di Dio.
He sentit comentar que l’amo d’una empresa d’anxoves prohibia que les dones menstruants les toquessin i preparessin. En el poble també aquest criteri s’aplicava a les dones en la diada de la mort del porc, perquè la regla infectava el menjar cru pel fet de tocar-lo amb les mans; la idea del període maligne estava estesa en tots els pobles de Catalunya i s’aplicava de forma contundent en la matança del porc.
Menjar per sopar torrades sucades amb tomaca, arengades a la brasa o anxoves salades, grans de raïm, figues madures, i per beure vi blanc sec fresc, és la perfecta combinació del dolç i del salat; una menja deliciosa. Quan tenim convidats els sorprèn la barreja de sabors i els agrada molt, en particular als alemanys i als francesos, menys, als italians més finolis.
