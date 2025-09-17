Opinió
Restriccions toves i aparcaments nuls
Ja ha entrat en funcionament la Zona de Baixes Emissions de Girona. Les restriccions són toves. Es calcula que només el 5% dels vehicles que ara circulen per la ciutat no podran fer-ho. Són els cotxes més vells i que no paguen l’impost de circulació a la capital gironina. Sembla que la normativa s’ha fet ben bé per no molestar gaire i per cobrir l’expedient. Europa obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a portar a la pràctica aquesta mesura restrictiva per millorar la qualitat de l’aire. Estigui bé l’aire o no. I a Girona està prou bé, tot i que sempre es pot millorar. De fet, si parlem de transport de persones, els cotxes, motos no són el principal contaminant al territori. Que si els creuers, que si els avions, etcètera.
Però això segurament és un altre debat. Ara de sobte tothom s’ha preocupat de l’etiqueta del seu cotxe i de mil dubtes per si pot entrar a la zona i per saber on són les càmeres que llegeixen les matrícules. Tot a darrera hora. Però la sort és que la regulació pactada actualment no és gens restrictiva i són pocs els que lleparan.
No s’ha dit massa, però la promesa de l’Ajuntament és revisar aquesta zona i la normativa «abans de l’any 2028». Aleshores caldrà veure si hi ha més afectats. També, però, si l’Ajuntament ha fet els seus deures. Fa anys que parla d’habilitar aparcaments dissuasius per evitar l’entrada de vehicles al centre amb autobusos llançadora. S’explica que es convertirà l’aparcament de la rotonda del Mas Gri en un estacionament d’aquest tipus. I d’un altre a Domeny, entre la Nestlé i l’autopista. A més restriccions, més aparcaments. Però de moment, el més calent és a l’aigüera.
